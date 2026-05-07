RED OBLAKA, RED SUNCA! I danas veoma toplo, do 25 stepeni, ali je moguća KIŠA

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 7. maj 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od dva do sedam stepeni uz lokalne pljuskove. Maksimalna dnevna od 18 do 25 stepeni uz slabije lokalne padavine.

Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 25 stepeni. Jutarnja će biti oko sedam stepeni uz moguće pljuskove sa grmljavinom.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za petak 8. maj, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od šest do 10 stepeni, a najviša od 12 do 27 stepeni uz lokalne padavine.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 9. maj, biće promenljivo, u popodnevnim časovima prestanak padavina. Najniža temperatura od tri do 12 stepeni, a najviša do 23 stepena na severozapadu Srbije.

Autor: S.M.