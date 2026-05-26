GUŽVA NA GRANICAMA! Teretnjaci čekaju i do ŠEST SATI da izađu iz Srbije: Na ovim prelazima su najveće gužve, a evo kakvo je stanje za automobile

Dok vozači putničkih automobila na graničnim prelazima prolaze bez ikakvih zadržavanja, za vozače teretnih vozila situacija je potpuno drugačija. Kamioni na pojedinim izlazima iz Srbije čekaju i do šest sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najgora situacija je na granici sa Mađarskom i Hrvatskom, gde su se formirale kilometarske kolone teretnjaka.

Gde su najveća zadržavanja?

Prema poslednjim podacima AMSS-a, ovo je detaljan pregled čekanja na graničnim prelazima za kamione na izlazu iz zemlje:

- Horgoš (Mađarska) – čekanje čak 6 sati

- Kelebija (Mađarska) – čekanje 5 sati

- Šid (Hrvatska) – čekanje 5 sati

- Batrovci (Hrvatska) – čekanje 3 sata

- Bezdan (Hrvatska) – čekanje 3 sata

Na prelazima Sremska Rača (sa Bosnom i Hercegovinom), kao i na prelazima Đerdap i Srpska Crnja (sa Rumunijom), vozači teretnih vozila čekaju oko jedan sat da napuste teritoriju Srbije.

Na svim ostalim graničnim prelazima u zemlji trenutno nema zadržavanja, kako za teretni, tako ni za putnički saobraćaj, dodaju iz AMSS-a.

Autor: D.S.