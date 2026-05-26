GUŽVA NA GRANICAMA! Teretnjaci čekaju i do ŠEST SATI da izađu iz Srbije: Na ovim prelazima su najveće gužve, a evo kakvo je stanje za automobile

Izvor: Pink.rs, Foto: Uprava Carina ||

Dok vozači putničkih automobila na graničnim prelazima prolaze bez ikakvih zadržavanja, za vozače teretnih vozila situacija je potpuno drugačija. Kamioni na pojedinim izlazima iz Srbije čekaju i do šest sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najgora situacija je na granici sa Mađarskom i Hrvatskom, gde su se formirale kilometarske kolone teretnjaka.

Gde su najveća zadržavanja?

Prema poslednjim podacima AMSS-a, ovo je detaljan pregled čekanja na graničnim prelazima za kamione na izlazu iz zemlje:

- Horgoš (Mađarska) – čekanje čak 6 sati

- Kelebija (Mađarska) – čekanje 5 sati

- Šid (Hrvatska) – čekanje 5 sati

- Batrovci (Hrvatska) – čekanje 3 sata

- Bezdan (Hrvatska) – čekanje 3 sata

Na prelazima Sremska Rača (sa Bosnom i Hercegovinom), kao i na prelazima Đerdap i Srpska Crnja (sa Rumunijom), vozači teretnih vozila čekaju oko jedan sat da napuste teritoriju Srbije.

Na svim ostalim graničnim prelazima u zemlji trenutno nema zadržavanja, kako za teretni, tako ni za putnički saobraćaj, dodaju iz AMSS-a.

Autor: D.S.

