TREBALO BI ZAPALITI SVEĆU I IZBEGAVATI SVAĐE SUTRA Sveti Isidor među vernicima budi posebno poštovanje

Postoje dani u crkvenom kalendaru koji vernike ne podsećaju samo na svetitelje, već i na snagu čoveka da ostane dosledan sebi čak i onda kada ga život stavi pred najveće iskušenje.

Upravo takav je današnji dan, posvećen Svetom mučeniku Isidoru Hioskom, hrišćaninu čija je vera bila jača od straha, bola i smrti.

Njegova priča vekovima izaziva poštovanje među vernicima, jer govori o čoveku koji nije pristao da se odrekne Hrista ni onda kada je znao da ga zbog toga čekaju strašna mučenja. U vremenu kada su hrišćani bili proganjani, Sveti Isidor ostao je miran, tih i nepokolebljiv, a njegove reči i danas se prenose među pravoslavnim vernicima kao simbol duhovne snage.

Zato se veruje da ovaj dan, 27. maj treba provesti u miru, tišini i molitvi, bez svađa, teških reči i nemira.

Ko je bio Sveti mučenik Isidor

Sveti Isidor Hioski živeo je u vreme cara Dekija, u trećem veku, kada su hrišćani širom Rimskog carstva bili izloženi teškim progonima. Bio je poreklom iz Aleksandrije, a život je provodio u postu, molitvi i dobrim delima.

Prema predanju, zbog svoje snage i hrabrosti odveden je u vojsku, ali se ubrzo saznalo da je hrišćanin. Tada je izveden pred vojvodu Numerija, koji je pokušavao da ga natera da prinese žrtvu rimskim idolima i odrekne se vere.

Međutim, Isidor je ostao čvrst u svom uverenju.

- Ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlast. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista - rekao je prema hrišćanskom predanju.

Te reči ostale su upamćene kao jedno od najpotresnijih svedočenja vere iz vremena ranih hrišćanskih stradanja.

Mučenje koje nije slomilo njegov duh

Kada je odbio da posluša naređenje, Sveti Isidor bio je izložen strašnim mukama. Predanje kaže da su ga tukli volovskim žilama, a potom mu odsekli jezik kako više ne bi mogao da govori o Hristu.

Ipak, prema verovanju, ni tada nije prestao da slavi Boga.

Upravo taj trenutak mnogi vernici smatraju dokazom njegove duhovne snage i potpune predanosti veri. Na kraju je osuđen na smrt mačem i pogubljen 251. godine, a njegovo telo je tajno sahranio prijatelj Amonije.

Kasnije su njegove mošti prenete u hram podignut njemu u čast, a vernici su vekovima svedočili o isceljenjima koja su se, prema predanju, događala na tom svetom mestu.

Zašto se veruje da današnji dan treba provesti u tišini

U narodnom predanju, dan posvećen Svetom Isidoru smatra se vremenom za unutrašnji mir, molitvu i smirenje. Vernici danas izbegavaju svađe, teške razgovore i galamu, jer se veruje da ovaj praznik podseća čoveka koliko su vera, strpljenje i dostojanstvo važni čak i u najtežim trenucima.

Mnogi upravo danas pale sveću za zdravlje porodice i izgovaraju molitve za mir u domu i snagu da izdrže životna iskušenja.

U vremenu kada su ljudi često opterećeni brigama, bukom i svakodnevnim pritiscima, priča o Svetom Isidoru mnogima dolazi kao podsetnik da se najveća snaga nekada krije upravo u tišini i veri.

Sećanje na svetitelja koji je ostao dosledan do kraja

Život i stradanje Svetog mučenika Isidora Hioskog i danas među vernicima bude posebno poštovanje jer njegova priča nije samo priča o stradanju, već i o istrajnosti čoveka koji nije dozvolio da mu strah promeni srce.

Zato mnogi veruju da današnji dan treba provesti mirno, sa molitvom i zahvalnošću, sećajući se svetitelja koji je pokazao da postoje vrednosti koje ni najveće muke ne mogu da slome.

Autor: Jovana Nerić