TEMPERATURE IDU DO 35 STEPENI, PA SLEDI NAGLA PROMENA VREMENA: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru osveženja i PLJUSKOVA sa grmljavinom

Osvanulo je pravo letnje jutro, a temperature su u mnogim predelima Srbije i u Beogradu već iznad 20 stepeni.

Pred nama je tropski dan i najtopliji dan od početka ove godine, ali već sada nazire se i promena vremena.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 34, u Beogradu do 32°C.

Kasnije posle podne i uveče na severu i zaapdu Srbije očekuje se naoblačenje, potom i pljuskovi sa grmljavinom.

Pljuskovi se prvo očekuju u Vojvodini i to pre svega u Bačkoj, a kasnije i u ostalim navedenim delovima Srbije.

Posle tropskog dana, uslova za pljuskove sa grmljavinom tokom večeri i noći biće i u Beogradu.

U ostalim delovima Srbije biće suvo.

Danas se očekuju veoma visoke vrednosti UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova preporučuje adekvatna zaštita prilikom boravka na otvorenom, kao i da izlaganje suncu ne bude duže od 10 ak minuta bez adekvatne zaštite.

Od sutra svežije za 5 do 7 stepeni, ali ostaće i dalje toplo za ovo doba godine, uz prosečne temperature za sam kraj maja.

Autor: Iva Besarabić