Oblaci se gomilaju nad Srbijom: Stiže kiša, a biće i snega: Evo koji će delovi prvi na udaru

Današnje jutro u Srbiji osvanulo je vedro i vrlo hladno, u mnogim predelima i uz mraz.

U ovom času došlo je do povećanja oblačnosti.

U nastavku dana očekuje se promenljivo oblačno i prohladno.

Kasnije posle podne i uveče u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom.

Ovaj oblačni i padavinski sistem tokom noći premeštaće se i preko ostalih predela Srbije, pa će u noći ka suboti i u subotu ujutro u većem delu Srbije padati kiša, a na višim planinama sneg.

Istovremeno, na severozapadu će padavine prestati, a u subotu tokom dana prestanak padavina očekuje se i u ostalim delovima Srbije.

Kada je reč o padavinama, ne očekuju se značajnije količine, niti će biti obilne.

Za razliku od jutrašnjeg vedrog jutra, subota jutro doneće oblačnost i padavine, što će sprečiti mraz, pa će jutarnje temperature u većini predela biti oko 5 stepeni.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 10 do 16 stepeni, u Beogradu je 15. Sjenica meri 9, Zlatibor 8, Kopaonik 3°C.

U nedelju sunčanije i toplije, uz vreme više nalik prolećnom.

Ipak, jutro će biti hladno, u većini predela uz slab prizmeni mraz.

Tokom dana toplije, uz maksimalne tempetature od 15 do 20 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Autor: S.M.