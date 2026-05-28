Krv je uvek potrebna: Evo gde danas građani mogu da daju krv

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na sedam lokacija.

Valjevo, Gradska opština, autobus 9-15 časova

Lazarevac, Bokserski klub „Greatest“ 10-15 časova

Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova

Ljubovija, bioskop 9-15 časova

Obrenovac, Crveni krst 10-16 časova

Smederevo, Sportska hala 8-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

