DRŽAVA I SPC UJEDINJENE ZA SRBE NA KiM: Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski i mitropolit Teodosije potpisali sporazum vredan 10 miliona dinara

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je danas sa Njegovim Visokopreosveštenstvom Mitropolitom raško-prizrenskim g. Teodosijem Sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijem stanovništvu na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, za šta je Ministarstvo opredelilo 10.000.000,00 dinara.

Ministarka Đurđević Stamenkovski istakla je da je briga o narodu na Kosovu i Metohiji jedan od najvažnijih nacionalnih i državnih prioriteta i poručila da država Srbija neće dozvoliti da bilo ko ostane bez podrške i pomoći.

„Naš narod na Kosovu i Metohiji prolazi kroz teške i izazovne trenutke, ali mora da zna da nije sam. Ovaj sporazum predstavlja konkretan vid podrške socijalno najugroženijim porodicama i pojedincima, kako bismo im pomogli da opstanu, ostanu i žive dostojanstveno na svojim ognjištima“, poručila je ministarka.

Ona je naglasila da Srpska pravoslavna crkva, Eparhija raško-prizrenska i Mitropolit Teodosije godinama pokazuju veliku odgovornost, požrtvovanost i ljubav prema svom narodu, te da država Srbija prepoznaje značaj njihove humanitarne i duhovne misije.

Potpisivanjem ovog sporazuma nastavlja se saradnja državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve u cilju očuvanja naroda, pružanja humanitarne pomoći i jačanja solidarnosti sa srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji.