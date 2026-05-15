'MILICA I RASTKO, ZAŠTITNICI EKSPA - SA NJIMA ĆEMO SE PREDSTAVITI' Ministarka Stamenkovski posetila Savez distrofičara Vojvodine, predstavljeni joj ručni radovi (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas sedište Saveza distrofičara Vojvodine.

Ona je istakla da je pomognut rad 9 pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom Vojvodine, i da će svi oni predstavljati Srbiju 2027. godine na izložbi Ekspo.

- Ovo su Milica i Rastko. Zaštitnici Ekspa. Ko je to pravio? Naše osobe sa invaliditetom. Hoćemo li da se predstavimo sa time 2027? Od današnjeg dana, još 365 dana brojimo do Ekspa. Možete li da stignete da se spremite - pitala je ministarka, na šta je dobila potvrdan odgovor.

Milica Đurđević Stamenkovski je sa osmehom prokomentarisala - celu vojsku pravimo.

Milica i Rastko su maskote izložbe Ekspo.

