MINISTARKA STAMENKOVSKI O POHVALNOJ IDEJI VOŽDOVČANA: Dom 'Moše Pijade' da ponese ime Milunke Savić - Bila je heroina, borac i hraniteljka (FOTO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Dom za decu bez roditeljskog staranja "Moša Pijade".

- Šta mislite o ideji Voždovčana da Dom za decu bez roditeljskog staranja „Moša Pijade“ ponese ime Milunke Savić? Heroina, borac i hraniteljka. Milunka je nakon rata brinula o deci kojoj je bila potrebna ljubav i sigurnost - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona je danas sa saradnicima posetila dom i najavila postavljanje ograde kako bi deca bila još bezbednija.

Autor: Jovana Nerić