'VAŠ SIN JE IMAO UDES' MUP upozorava na jezive telefonske prevare u Srbiji!

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane da budu posebno oprezni zbog sve učestalijih prevara koje se dešavaju na teritoriji Srbije, a u kojima nepoznate osobe telefonom pokušavaju da ih dovedu u zabludu i iznude im novac ili druge vrednosti.

Kako navode iz MUP, prevaranti se u telefonskim pozivima lažno predstavljaju građanima, a zatim im saopštavaju neistinite informacije da je član njihove porodice navodno doživeo saobraćajnu ili neku drugu nezgodu. Nakon toga, od njih traže hitnu isplatu troškova lečenja ili operacije, najčešće u novcu, zlatu ili drugim vrednostima.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da u ovakvim situacijama ne reaguju ishitreno i da novac, zlato ili druge vrednosti ne predaju, niti uplaćuju nepoznatim osobama bez prethodne provere.

Građanima se savetuje da, ukoliko prime ovakav poziv, najpre pokušaju da stupe u kontakt sa članom porodice za kog im je rečeno da je navodno povređen, kao i da informacije provere sa zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom.

MUP apeluje da se svaki sumnjiv poziv ove prirode bez odlaganja prijavi policiji, kako bi nadležni mogli da reaguju i spreče moguće prevare.

