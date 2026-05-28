VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PUTNIKE Er Srbija menja rutu letova za Tivat, evo koji letovi se preusmeravaju

Er Srbija saopštila je da će zbog planirane potpune obustave drumskog saobraćaja u Tivtu tokom održavanja Samita 4. i 5. juna 2026. godine, deo letova biti preusmeren na Aerodrom Podgorica.
Kako navode iz nacionalne avio kompanije, očekuju se značajna ograničenja u pristupu Aerodromu Tivat, zbog čega će određeni letovi saobraćati po izmenjenom režimu.
Koji letovi se preusmeravaju
Dana 4. juna biće preusmereni sledeći letovi:
JU682/683
JU684/685
Dan kasnije, 5. juna, na Aerodrom Podgorica biće preusmereni:
JU680/681
JU684/685
Putnici automatski preusmereni na nove letove
Iz Er Srbije navode da će letovi biti realizovani pod izmenjenim brojevima, sa dodatkom broja 4 ispred postojećeg broja leta, dok će svi putnici automatski biti preusmereni na nove letove.
Kompanija je pozvala putnike da se za dodatne informacije obrate Kontakt centru Er Srbije.
Otežan pristup Aerodromu Tivat tokom Samita
Potpuna obustava drumskog saobraćaja u Tivtu tokom održavanja Samita izazvaće značajne izmene u funkcionisanju saobraćaja i pristupu aerodromu, zbog čega avio kompanije uvode privremene promene u organizaciji letova.
Iz Er Srbije su se izvinili putnicima zbog eventualnih neprijatnosti i zahvalili na razumevanju.
Autor: S.M.