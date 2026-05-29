Daliboru Markoviću Palmi državna povelja iz Rusije od organizacije čiji je pokrovitelj Vladimir Putin. U Končarevo stigle čestice moštiju najveće ruske svetiteljke Matrone i čestice Časnog krsta

Hram Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kod Jagodine od danas je bogatiji za čestice moštiju najveće ruske svetiteljke i čestice Časnog krsta na kome je razapet Isus Hrist

Svetinje su obezbeđene zahvaljujući Fondaciji Svetog velikomučenika Vanifatija iz Moskve, a Daliboru Markoviću Palmi, potpredsedniku Jedinstvene Srbije, čija je porodica ktitor hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu, uručili su ministar-savetnik Ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Konanihin, Natalija Sergejevna Mezeceva, predsednica Fondacije "Sveti velikomučenik Vanifatije" i savetnik u ambasadi Rusije u Srbiji Mihail Generalov.

ČUDESNA POVEZANOST MATI MATRONE I PORODICE MARKOVIC

„Od danas je hram Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu bogatiji za česticu moštiju Svete Matrone Moskovske. Dobili smo i česticu Časnog krsta na kome je razapet Isus Hrist. Zahvaljujući Fondaciji velikomučenika Vanifatija i našoj dragoj gošći Nataliji, kao i našem bratu Aleksandru i Mihajlu iz ambasade, danas smo darivani,“ kazao je Dalibor Marković Palma.

Dodao je da za porodicu Marković ova svetinja ima posebno značenje, navodeći da je reč o duhovnoj povezanosti koja je za njih lično važna.

„Za mene i moju porodicu ima veliko značenje svetica Matrona Moskovska. Naime, ona je rođena 22. novembra, a preminula je 2. maja. Moj otac, Dragan Marković Palma, rođen je 2. maja, a preminuo je 22. novembra. Moja porodica će 2. maj slaviti i obeležavati Sveta Matronu Moskovsku kao svoju slavu“, kazao je Dalibor Marković Palma. On je podsetio da se na dan rođenja Dragana Markovića Palme u Jagodini organizuje velika akcija dobrovoljnog davalaštva krvi i da je ove godine krv dao i njegov veliki prijatelj Aleksandar Konanihin.

On je pozvao sve građane da slede put pravoslavlja i čuvaju nasleđe predaka, da slave slave, poštuju svetinje i tradiciju.

„U narednom periodu ćemo, uz pomoć naših prijatelja, dobiti još neke svetinje koje će biti u našem selu, u našem gradu, na dobrobit svih. Da imamo gde da dođemo svi zajedno da se pomolimo za zdravlje, za sreću i za spasenje našeg pravoslavnog naroda, kako u Srbiji tako i u svetu,“ istakao je Dalibor Marković Palma.

NATALIJA MEZENCEVA: DONELI SMO VAM OVE DAROVE OD SRCA

Predsednica Fondacije velikomučenika Svetog Vanifatija, Natalija Sergejevna Mezeceva, istakla je da je današnji dan značajan za verni narod i da će, uz Božju pomoć i veru u srcu, doneti radost, jer Sveta Matrona pomaže svakom ko joj se pomoli iz srca.

„Sveta Matrona rođena je slepa, ali joj je Bog dao brojne darove i duhovnu snagu. Danas je poznata u celom svetu, a svaki čovek koji joj se obrati sa verom može da očekuje pomoć“, objasnila je ona i dodala ,,Doneli smo vam ove poklone od srca. Živela Srbija, Živela Rusija“.

DRŽAVNA POVELJA DALIBORU MARKOVIĆU PALMI

Natalija Sergejevna Mezenceva uručila je i Povelju organizacije "Trudovaja Doblest Rusija" Daliboru Markoviću Palmi za izuzetan doprinos očuvanju i napretku rusko-srpskih odnosa. Radi se o organizaciji čiji je pokrovitelj predsednik Rusije Vladimir Putin, a dodeljuje se Herojima Sovjetskog saveza i Rusije i ličnostima na najvišem nivou i za sve dobitnike, ova Povelja je Državna povelja. Povelja je dodeljena i Hramu Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu i starešini ovog Hrama Srđanu Danguzoviću. Inače Mati Matrona je najveća ruska svetiteljka kojoj se u ženskom manastiru Pokrovsk kod Moskve dnevno pokloni 5.000 ljudi, a vikendom se na ulaz u taj manastir čeka i do 7 sati.