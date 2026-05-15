AKTUELNO

Svet

Ukradena lobanja srednjovekovne svetiteljke iz crkve: Uhapšen osumnjičeni

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jaroslav Ozana/CTK via AP ||

Češka policija saopštila je danas da je privela muškarca (35) koji je osumnjičen da je ukrao poštovanu, 800 godina staru lobanju svetiteljke iz crkve Svetog Lavrentija i svete Zdislave na severu te zemlje.

Crkva je juče prijavila krađu lobanje, za koju se veruje da pripada Svetoj Zdislavi iz Lemberka, koja je živela između 1220. i 1252. godine, prenosi Rojters.

Svetiteljka je bila je poznata po svojoj velikodušnosti i radu za siromašne, a papa Jovan Pavle II ju je kanonizovao 1995. godine.

Policija je saopštila da se na nejasnim snimcima bezbednosnih kamera vidi osoba obučena u crno, kako sa ukradenom relikvijom trči između klupa u bazilici Svetog Lavrentija i Svete Zdislave u Jabloneu u Podještedi, 110 kilometara severno od Praga.

Istražitelji su "uspeli da dobiju informacije o lokaciji retke relikvija", navodi se u policijskom saopštenju.

pročitajte još

Otkrivena misterija američkog aviona u Havani: Direktor CIA posetio Kubu

Autor: Marija Radić

#Crkva

#Hapšenje

#Krađa

#lobanja

#Češka

POVEZANE VESTI

Hronika

U Kragujevcu uhapšen muškarac: Osumnjičen da je iz crkve ukrao oko 40.000 dinara

Svet

UHAPŠEN ŠPIJUN U GRČKOJ: Slao tajne informacije preko šifrovane aplikacije

Beograd

UHAPŠEN NAPADAČ SA KARABURME! Izbodeni na reanimaciji

Hronika

PRVE FOTOGRAFIJE NAKON EKSPLOZIJE U KOJOJ SU POVREĐENI SRPSKI DRŽAVLJANI! Dramatični prizori u Grčkoj, od siline detonacije odvaljene rešetke na prozo

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ubadanje muškarca u Mirijevu: Određeno mu zadržavanje

Hronika

LJUDSKA LOBANJA PRONAĐENA NA GRADILIŠTU: Užas u Beogradu