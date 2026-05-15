Ukradena lobanja srednjovekovne svetiteljke iz crkve: Uhapšen osumnjičeni

Češka policija saopštila je danas da je privela muškarca (35) koji je osumnjičen da je ukrao poštovanu, 800 godina staru lobanju svetiteljke iz crkve Svetog Lavrentija i svete Zdislave na severu te zemlje.

Crkva je juče prijavila krađu lobanje, za koju se veruje da pripada Svetoj Zdislavi iz Lemberka, koja je živela između 1220. i 1252. godine, prenosi Rojters.

Svetiteljka je bila je poznata po svojoj velikodušnosti i radu za siromašne, a papa Jovan Pavle II ju je kanonizovao 1995. godine.

Policija je saopštila da se na nejasnim snimcima bezbednosnih kamera vidi osoba obučena u crno, kako sa ukradenom relikvijom trči između klupa u bazilici Svetog Lavrentija i Svete Zdislave u Jabloneu u Podještedi, 110 kilometara severno od Praga.

Istražitelji su "uspeli da dobiju informacije o lokaciji retke relikvija", navodi se u policijskom saopštenju.

Autor: Marija Radić