PRVE FOTOGRAFIJE NAKON EKSPLOZIJE U KOJOJ SU POVREĐENI SRPSKI DRŽAVLJANI! Dramatični prizori u Grčkoj, od siline detonacije odvaljene rešetke na prozorima (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Facebook.com ||

Policija je privela vlasnicu smeštaja, staru 86 godina.


Petoro državljana Srbije povređeno je u stravičnoj eksploziji koja se danas, oko 15 časova, dogodila u jednom privatnom smeštaju u Asprovalti.

Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac star 41 godinu zadobio je teške telesne povrede u vidu teških opekotina.

Foto: Facebook.com

Srbi povređeni u eksploziji plinske boce u Grčkoj Foto: Drustvene Mreže
Svi su kolima Hitne pomoći prebačeni u bolnicu.

Navodno je došlo do eksplozije plinske boce, a u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja.

Foto: Facebook.com

Na fotografijama sa lica mesta vidi se da je na objektu

pričinjena velika materijalna šteta. Od siline eksplozije odvaljene su rešetke na prozorima, a roletne su letele metrima unaokolo.


Četvoro naših državljana navodno je zadobilo povrede u vidu posekotina od stakla koje je puklo u eksploziji, dok je muškarac (41) zadobio teške opekotine na više mesta na telu.

Policija je privela vlasnicu smeštaja, staru 86 godina.

Foto: Facebook.com

Autor: D.B.

