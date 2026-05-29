VERNICI IZ EPARHIJE OSEČKOPOLJSKE I BARANJSKE POSETILI HRAM SVETOG SAVE Uz blagoslov episkopa Heruvima na poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice, Jerej Mihajlović: Izuzetna je čast, vera i molitveno ushićenje vlada (FOTO)

Blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa osečkopoljskog i baranjskog G. Heruvima, poklonička grupa iz Eparhije osečkopoljske i baranjske, organizacijom manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj Planini i hrama Sv. velikomučenika Dimitrija u Dalju, pohodila je Hram Sv Save u kojem je na poklonjenje vernom narodu donešen Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopeda iz Svete Gore.

Grupu od 94 prijavljena poklonika predvodili su jerej Vukašin Bojić, jerej Branimir Mihajlović i Slobodan Rehner.

-Za mene kao sveštenika ovaj odlazak na poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice predstavlja živi susret sa Presvetom Bogorodicom, budući da je Njen pojas do danas sačuvan kao takav, a sve Božijim blagoslovom za svedočanstvo vernima kako bi svedočio i isceljivao svaki nedostatak ljudski! Atmosfera vernog naroda koji je sa nama išao je bila puna vere sa puno strpljenja i molitvenog ushićenja koje je rezurtiralo bezmalo neprestanom pesmom duhovnom u redu u kojem smo čekali od 10. 20 do 18.30. časova što se osećalo i na svim prisutnima - rekao je jerej Branimir Mihajlović.

-Danas mi je bila velika čast biti sa ovolikim brojem ljudi i satima čekati na ulazak u hram. Biti na ovome svetom mestu i celivati Pojas Majke Božije. Zahvaljujem se našem episkomu Heruvimu i Fondaciji Sveta Petka koji su nam omogućili i blagoslovili ovaj dolazak. Ovaj događaj svima da nam bude poruka da ostanemo u veri, molitvi i zajedništvu. Slava Bogu - navela je Snežana Nedić.

Žorže Dokić istakao je da mu je izuzetna čast što je mogao da dože u Beograd.

- Veliki je broj vernika koji dolaze i koji se poklanjaju, kao što smo i mi zahvaljujući našem episkopu gospodinu Heruvimu. Srećni smo i počastvovani. Primetio sam, što me oduševljava, da je bar 80 posto ovde mladih ljudi. To će verovatno da ostavi veliki trag na njima. Nadam se da će sve naše bogomolje biti posećenije nakon ovoga. Svi koji nisu bili ovde, trebali bi da posete, jer mislim da nam je to neophodno. Neophpodno je da se vratimo duhovnosti - rekao je Dokić.

Autor: S.M.