VUČIĆ DOČEKAO ČUDESNI POJAS PRESVETE BOGORODICE: Ovo je velika čast za našu zemlju - U 17 sati svetinja stiže u Vaznesenjsku crkvu

Povodom obeležavanja Spasovdana, u Beograd je sa Svete Gore, stigla jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta – Čudesni pojas Presvete Bogorodice.

Pojas, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi do početka Spasovdanske litije.

Dočeku na beogradskom aerodromu, prisustvuju patrijarh srpski Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pojas i Krst posebnim letom doneo je iguman svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem, sa bratstvom.

OBRAĆANJE PATRIJARHA PORFIRIJA

- Osećamo danas veliki blagoslov i radost. Radujte se i veselite se, reče David. Danas smo zaista blagosloveni. Pojas koji je sama satkala i nosila oko svoga struka onda kada je u utrobi nosila našeg spasitelja. Od tada taj pojas nosi u sebi isceliteljnu blagoslovenu moć. I ovaj pojas kao i druge svetinje, imao je kroz istoriju burnu putanju. Taj pojas boravio je i u Srbiji. Knez Lazar je ovaj pojas darivao manastiru Vatopedu da se tamo kroz molitve monaha čuva. Evo posle šest vekova ponovo je ovde. Podseća nas ko smo i šta smo u Svetom Savi - rekao je patrijarh.

Patrijarh Porfirije se zahvalio i igumanu manastira Vatoped.

- Klanjajući se tom pojasu još više ćemo razumeti reči Jevanđelja i znati da nas Sveta Bogorodica čuva - rekao je patrijarh.

OBRAĆANJE IGUMANA MANASTIRA VATOPED

- Mislim da je ovo naša dužnost i potreba. Na taj način odajemo tribut počasti Svetom knezu Lazaru. Mislim da je Sveti knez Lazar bio bogonosac. Razumeo je potrebu koju srpski narod ima na Vatopedu, jer je to mesto vašeg prvog arhiereja, Svetoga Save i Svetog Simeona Mirotočivog. Došli su tamo i uzdigli se duhovno - rekao je on.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

- Časni pojas je stigao u Beograd. Danas sam doznao da je od stranih zemalja, Pojas bio u Rusiji, 2011, na Kipru, na više mesta u Grčkoj, i nigde više. Za Srbiju ovo predstavlja veliku čast i ogromnu nadu - rekao je Vučić.

Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenjske crkve u 17 časova, kada će Patrijarh srpski Porfirije služiti praznično večernje. Svetinja ima neraskidivu povezanost sa Srbijom i knezom Lazarom koji je odneo pojas Bogorodice na Hilandar u 14. veku. Sada se on vraća u Beograd.

Autor: D.Bošković