VELIKA RADOST ZA VERNIKE: Čudesni pojas Presvete Bogorodice danas stiže u Beograd! Patrijarh i državni vrh dočekuju svetinju uz najviše počasti

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja čitavog pravoslavnog sveta, svečano je ispraćen iz luke svetogorskog manastira Vatopeda za Solun. Odakle će, u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije, u popodnevnim časovima stići na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“. Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve (SPC), svetinja će biti dočekana uz najviše crkvene i državne počasti.

Na beogradskom aerodromu veliku svetinju će dočekati patrijarh srpski Porfirije, zajedno sa najvišim crkvenim i državnim velikodostojnicima.

Satnica dočeka i lokacija za vernike

Za sve vernike koji žele da se poklone i celivaju ovu veliku svetinju, napravljen je detaljan plan:

17:00 časova (danas): Svečani doček Časnog pojasa biće upriličen u Vaznesenjskoj crkvi u Beogradu.

Do 29. maja (u podne): Pojas Presvete Bogorodice biće postavljen u hramu i dostupan za blagosiljanje naroda svakog dana.

Inače, za ovu svetinju se vezuju stotine svedočanstava o čudesnim isceljenjima, kao i o dobijanju potomstva kod onih koji su sa dubokom verom i molitvom pristupili Časnom pojasu.

Poklon kneza Lazara i darivanje vernika na Vračaru

Zanimljiva istorijska činjenica je da je upravo sveti velikomučenik knez Lazar Kosovski 1371. godine poklonio ovaj Časni pojas manastiru Vatopedu na Svetoj Gori Atonskoj, gde se on ljubomorno čuva više od šest vekova.

Iz neobičnog poštovanja i ljubavi svetogorskih monaha prema Presvetoj Bogorodici, još od davnina postoji tradicija da se vernicima, na njihovu molbu, daju komadići trake koja je prethodno osveštana na samom pojasu Presvete Bogomajke.

Ovaj prelepi običaj neće biti prekidan ni tokom boravka svetinje u Beogradu. U Spomen-hramu Svetog Save na Vračaru, svim vernicima koji to zatraže, deliće se delovi platnene trake osveštane na samom Časnom pojasu Bogorodičinom za blagoslov, duhovno ukrepljenje i jačanje vere.

Autor: D.S.

