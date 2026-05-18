Evo kada i gde vernici mogu da se poklone svetinji sa Hilandara: Časni pojas Presvete Bogorodice posle 650 godina stiže u Srbiju

Časni pojas iz manastira Vatoped stiže u sredu u Vaznesenjsku crkvu, dok će na Spasovdan u veličanstvenoj litiji biti prenet do Hrama Svetog Save.

Posle skoro 650 godina, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja biće među nama - originalni pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže u Beograd 20. maja!

Ova dragocena svetinja vekovima se čuva u Manastiru Vatoped, iza tihih bedema Svete Gore.

- Ova svetinja nije delo ljudske slave, niti ukras zemaljski, već sveti predmet koji je sama Bogorodica svojim rukama isplela od kamilje dlake, i kojim je bila opasana dok je u svojoj utrobi nosila Gospoda našega Isusa Hrista - navodi Fejsbuk stranica "Naše pravoslavlje".

Po drevnom Vatopedskom predanju, svakom verniku koji se pokloni Svetom pojasu biće darovana osveštana traka, blagoslovena dodirom ove velike svetinje.

Knez Lazar poklonio pojas manastiru Vatoped

- To je pojas koji je Presveta Bogorodica sama, svojim rukama, isplela od kamilje dlake i koji je posle njenog usnuća predat apostolu Tomi, a onda je kroz istoriju imao bogato putešestvije od Jerusalima, preko Kapadokije, Carigrada, Bugarske, a u jednom periodu je bio i u Srbiji. Sveti knez Lazar je taj pojas sa delom Časnog krsta poklonio manastiru Vatoped, gde se i do dana današnjeg čuva u oltaru manastirske saborne crkve - rekao je ranije patrijarh Porfirije i dodao:

- Imaćemo blagoslov da iguman manastira Vatopeda sa još desetinom monaha bude u Spasovdanskoj litiji, a nekoliko dana posle toga u hramu Svetog Save ćemo moći svi da se poklonimo i pomolimo Presvetoj Bogorodici i primimo blagoslov njenog pojasa.

Raspored dočeka i poklonjenja

Sreda, 20. maj - u 17 časova

Svečani doček Časnog pojasa u Vaznesenjskoj crkvi u Beogradu. Odmah nakon unošenja Svetinje, verni narod će moći da pristupi i pokloni se.

Četvrtak, 21. maj - Spasovdan

Sveta Liturgija u porti Vaznesenjske crkve, a u 19 časova svečana Spasovdanska Litija kroz ulice Beograda, koju će predvoditi patrijarh Porfirije.

Časni pojas biće nošen do Hrama Svetog Save na Vračaru.

Od 22. maja narednih devet dana

Časni pojas biće izložen u Hramu Svetog Save, gde će vernici svakodnevno moći da se poklone svetinji i prime blagoslovenu traku.

Podsetimo, Versko dobrotvorno starateljstvo dobilo je veliki blagoslov i čast da pripremi 300.000 osvećenih traka sa Časnog pojasa presvete Bogorodice, koje će biti deljene vernom narodu koji dođe da se pokloni ovoj velikoj svetinji.

Autor: A.A.