Kako se pravilno pokloniti Časnom pojasu Presvete Bogorodice: Kratko uputstvo za vernike - od molitve do celivanja svetinje

Povodom obeležavanja Spasovdana, u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja - Časni pojas Presvete Bogorodice

Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd, a nakon Spasovdanske litije Hram Svetog Save biće centar okupljanja vernika narednih dana.

Kako bi ovaj svečani čin protekao u miru i dostojanstvu, važno je znati koja su pravila kretanja unutar hrama Svetog Save.

Da bi se očuvao molitveni mir, za posetioce važe posebna pravila kretanja i celivanja.

Kako je naglašeno po ulasku na glavni, zapadni ulaz, pojas Presvete Bogorodice će biti postavljen u posebno obezbeđen i ograđen prostor u centralnom delu hrama.

Verni narod će zatim ispuniti hram sa leve i desne strane tog prostora, a visoki gosti, horisti i kadetski ešaloni će zauzeti svoje pozicije oko soleje hrama. Posle molebna i pozdravnog slova patrijarha biće omogućeno pristupanje i celivanje pojasa Presvete Bogorodice.

Verni narod koji je ušao u hram na glavna, zapadna vrata, posle poklonjenja svetinji će izlaziti na severna vrata, gde će biti deljene platnene trakice osvećene na pojasu Presvete Bogorodice.

Kako pravilno pristupiti svetinji?

- Svako ko bude želeo moći će da pristupi svetinji. Hram će biti otvoren koliko to bude bilo potrebno, dok se i poslednji vernik ne pokloni svetinji. Biće obezbeđeni i dežurni sveštenici i svi ostali koji su neophodni da bi se u očuvao blagosloveni poredak u hramu. Molimo verni narod da se bez mnogo zadržavanja i u molitvenom miru pokloni Časnom pojasu. Standardno je da se poklonimo, prekrstimo, celivamo i bez nepotrebnog zadržavanja krenemo kako bismo drugima omogućili pristup - naglasio je šef Kabineta patrijarha protojerej Đorđe Stojisavljević.

Prilikom pristupanja pojasu Presvete Bogorodice, stanite u red bez buke, prekrstite se dva puta pre nego što priđete, blago se poklonite, celivajte svetinju i nakon toga se još jednom prekrstite i poklonite.

Tokom celivanja, u sebi možete izgovoriti kratku molitvu: "Presveta Bogorodice, spasi nas!"

Autor: D.Bošković