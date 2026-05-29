Osuđenici iz Zaječara učestvovali su tokom maja meseca, treću godinu za redom, sa zaposlenima u Javnom komunalnom preduzeću "Higijena" u akciji čišćenja francuskog vojnog groblja

Osuđenici Okružnog zatvora u Zaječaru učestvovali su tokom maja meseca, treću godinu za redom, sa zaposlenima u Javnom komunalnom preduzeću "Higijena“ u akciji čišćenja francuskog vojnog groblja u tom gradu kako bi im pomogli u očuvanju jedinstvene kulturno istorijske baštine na području istočne Srbije.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić naglasio je da se osuđenici uvek odazivaju pozivima da učestvuju u aktivnostima koje nose simboliku humanosti, solidarnosti i jedinstva.

Na francuskom vojnom groblju sahranjeno je 85 državljana Francuske, čija je vojska, zajedno sa jedinicama Prve srpske armije, učestvovala u oslobađanju tog grada 1918. godine i osuđenici su ovom akcijom iznova pomogli da se sačuva naša istorijska baština - rekao je Jandrić.

On je podsetio da su osuđena lica iz cele Srbije povodom stogodišnjice od izbijanja Prvog svetskog rata učestvovala u sadnji drveća u projektu "Jedno drvo za jednog ratnika".

U sklopu te humane kampanje, od 2014. do 2018. godine, posađeno je 1,3 miliona sadnica drveća u znak sećanja na sve postradale u našoj zemlji tokom Velikog rata.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je tada preuzela veliku odgovornost da učestvuje u očuvanju sećanja cele nacije na svaku žrtvu tog rata, a osuđenici su sadili drveće na više od 250 najnepristupačnijih lokacija i pomogli sanaciju teško pogođenih klizišta - rekao je direktor Uprave.

Autor: S.M.

