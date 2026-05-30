PAKLENI VIKEND! Temperature danas i sutra do 30 stepeni, a uveče u OVIM DELOVIMA ZEMLJE moguće nepogode

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, nakon svežeg jutra tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.

Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni

Vreme narednih dana

U nedelju (31.05.) pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Od ponedeljka do četvrtka (01-04.06.) promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji.

U petak i subotu (05. i 06.06.) stabilizacija vremena.

Autor: S.M.