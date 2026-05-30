Voda stigla u Čačak, ali prigradska naselja još uvek na čekanju: Radovi na sanaciji velike havarije konačno završeni

Grad Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu nakon što su radovi na sanaciji havarije na vodosistemu "Rzav" završeni i nakon što je počelo punjenje sistema, rečeno je Tanjugu u JKP "Vodovod Čačak".

Međutim, kako su naveli, prigradska naselja zbog složenosti sistema još nisu dobila vodu i očekuje se da se za dan ili dan i po i to stabilizuje i da svi korisnici dobiju vodu.

Nakon havarije koja se dogodila na vodosistemu "Rzav" u mestu Gorobilje bez vode je ostalo oko 200.000 potrošača u Moravičkom okrugu, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je u petak ujutro da je kvar na tom vodosistemu otklonjen i da je u toku njegovo punjenje.

Velika havarija na magistralnom cevovodu sistema "Rzav" u Gorobilju, koja se dogodila 25. maja, dovela je prethodno do prekida dotoka vode ka Čačku i okolnim opštinama.

Zbog kvara na mreži bez vode su ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca.

Sa vodosistema "Rzav" vodom se snabdevaju četiri opštine - Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, dok je najveći korisnik Grad Čačak, odnosno oko 220.000 stanovnika.

