HAVARIJA NA SANIRANA U REKORDNOM ROKU: Voda ujutru stiže u Čačak, ali isključivo za tehničku upotrebu!

Kvar na magistralnom cevovodu vodosistema „Rzav”, koji je izazvao potpuni prekid vodosnabdevanja na teritoriji Čačka, Arilja, Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca, uspešno je saniran u rekordnom roku. U toku je punjenje cevovoda i normalizacija sistema, a voda se u slavinama očekuje već u ranim jutarnjim časovima.

Međutim, nadležni upozoravaju da će voda u prvom naletu biti isključivo za tehničku upotrebu.

Čeka se potvrda Zavoda za javno zdravlje

Zamenik gradonačelnika Čačka i rukovodilac gradskog Štaba za vanredne situacije, Vladan Milić, istakao je da se ništa ne prepušta slučaju kada je u pitanju bezbednost građana.

„Čim Zavod za javno zdravlje grada Čačka izvrši uzorkovanje vode i potvrdi njenu hemijsku i bakteriološku ispravnost, voda će biti ispravna i sigurna za piće. O svemu tome blagovremeno ćemo obavestiti javnost”, poručio je Milić.

Velika zahvalnost za danonoćni rad na terenu

Ispred grada Čačka, Milić je uputio veliku zahvalnost svim službama koje su učestvovale u otklanjanju posledica ove velike havarije:

Radnicima JP „Rzav” i JP „Srbijavode” na ekspresnom delovanju na samom mestu kvara.

Radnicima čačanskih javnih preduzeća JKP „Vodovod“ i JKP „Komunalac”.

Članovima Štaba za vanredne situacije, pripadnicima Odeljenja za vanredne situacije u Čačku, Civilnoj zaštiti i Vojsci Srbije.

Posebna zahvalnost upućena je svim sugrađanima iz pogođenih opština na iskazanom strpljenju i razumevanju tokom trajanja nestašice, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika Čačaka.

Autor: D.S.