Sve više vernika, a traka samo 300.000: Doneta hitna odluka iz Hilandara

Zbog velikog interesovanja građana za celivanje Pojasa Presvete Bogorodice, u Srbiju stiže još osveštanih traka koje se dele vernicima.

Do juče je, kako smo nezvanično saznali, podeljeno više od 200.000 tračica, od 300.000 koliko je stiglo sa Hilandara.

S obzirom na to da su redovi sve duži i da su juče bile nezapamćene kolone građana, mnogi su se zabrinuli da li će biti dovoljno osveštanih tračica za sve.

Sjajne vesti su da je iguman manastira Vatoped odlučio da u Srbiju pošalje dopunu traka kako bi svi vernici koji se poklone Pojasu Presvete Bogorodice, dobili svoju kesicu.

Prema rečima sveštenika, osveštanu traku može da nosi svako, deca, žene i muškarci, a preporučuje se onima koji traže utehu i isceljenje od bolesti, parovima koji se bore za potomstvo, dok je mogu nositi i potpuno zdravi ljudi, kao blagoslov.

Osveštana traka sa Pojasa Presvete Bogorodice služi vernicima kao duhovna zaštita, podsetnik na veru i neprestana molitvena zastupnica pred Bogom

Autor: S.M.