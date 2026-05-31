METEO PROGNOZA: U Srbiji danas sunčano i tropskih 30 stepeni, ali stižu i pljuskovi – od sutra nestabilno uz grad

U Srbiji nas danas očekuje pretežno toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima i temperaturama koje će rasti do tridesetog podeljka. Ipak, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdaje upozorenje na lokalne pljuskove i pojačan vetar tokom dana.

Maksimalne dnevne temperature kretaće se danas u rasponu od 26 do 30 stepeni, dok su najniže jutarnje iznosile od 10 do 18 stepeni.

Pljuskovi pre podne u centralnim i istočnim krajevima

Iako će veći deo dana biti sunčan, nestabilnosti nas očekuju u nekoliko talasa:

Prvi talas: Kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom ujutru i pre podne očekuju se uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije.

Tokom dana: Razvoj oblačnosti i pljuskovi rezervisani su za brdsko-planinske predele.

Veče i noć: Novi talas lokalnih padavina stiže najpre u Vojvodinu, a zatim se tokom noći širi južnije od Save i Dunava.

Vetar: Tokom dana duvaće povremeno jak severozapadni vetar.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa mogućnošću kratkotrajne kiše pre podne, tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo (oko 30 stepeni), dok se novi pljuskovi očekuju u noći ka ponedeljku.

Dugoročna prognoza do 7. juna: Stiže nevreme sa gradom

Od sutra, pa sve do naredne nedelje, očekuje nas promenljivo i veoma nestabilno vreme.

Česta će biti pojava pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji i praćeni gradom. Maksimalne temperature u ovom periodu kretaće se od 25 do 30 stepeni, a stabilizacija se očekuje tek krajem prve nedelje juna.

Autor: D.S.