ŽELITE DA RADITE DVA POSLA ISTOVREMENO? Evo šta zakon u Srbiji tačno dozvoljava, a zbog ove greške možete dobiti OTKAZ!

Sve veći troškovi života i nesigurno tržište rada naterali su mnoge građane Srbije da potraže dodatni izvor prihoda i zaposle se kod dva poslodavca istovremeno.

Bilo da želite da dopunite kućni budžet, steknete novo iskustvo ili razvijete privatni biznis, zakon vam to dozvoljava, ali pod određenim uslovima. Donosimo vam detaljan vodič kako da legalno radite na dva mesta i izbegnete probleme sa šefovima.

Kako legalno raditi kod dva poslodavca?

Zakon o radu Republike Srbije nudi dve glavne opcije za ovakav vid angažmana:

Ugovor o dopunskom radu: Ovo je najsigurnija i najčešća opcija ukoliko već imate stalni posao i radite puno radno vreme (40 sati nedeljno) kod matičnog poslodavca. Prema zakonu, na ovaj način možete biti dodatno angažovani najviše do jedne trećine punog radnog vremena, odnosno maksimalno 13 časova nedeljno. Dobra vest je da vam za ovakav ugovor po važećoj praksi nije potrebna saglasnost matičnog poslodavca, a imate pravo na zaradu i sva druga radna prava srazmerno radnom vremenu.

Rad sa nepunim radnim vremenom na više mesta: Ukoliko ne radite puno radno vreme na jednom mestu, možete kombinovati rad sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca (na primer, po 20 sati kod dva različita poslodavca).

Pored toga, uz stalni posao dozvoljeno je imati i honorarni angažman, frilens prihode, ugovor o delu, autorski ugovor ili sopstvenu preduzetničku radnju.

Šta je sa porezima i penzijom?

Drugi poslodavac sa kojim sklopite ugovor ima obavezu da vas prijavi Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO).

Doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje moraju se uplaćivati na svaku ostvarenu zaradu, bez obzira na vrstu angažmana.

Kada mogu nastati problemi i kada vam ipak treba dozvola?



Iako poslodavac uglavnom ne mora da vam odobri drugi posao, zakon prepoznaje situacije kada dodatni rad može izazvati probleme, posebno ako postoji sukob interesa.

Pre nego što potpišete drugi ugovor, najsigurnije je da u svom matičnom ugovoru proverite četiri ključne stavke:

Zabranu konkurencije: Da li vaš ugovor sadrži konkretnu i razumnu klauzulu koja vam zabranjuje rad za konkurentsku firmu?

Klauzule o poverljivosti: Korišćenje poverljivih informacija sa prvog posla je strogo zabranjeno.

Obavezu prijave dodatnog rada: Proverite da li ste po ugovoru obavezni da obavestite šefa o novom angažmanu.

Uticaj na efikasnost i radno vreme: Dodatni rad ne sme da negativno utiče na obavljanje vašeg primarnog posla, a obavezni ste da poštujete ograničenja radnog vremena i pravila o bezbednosti na radu.

Pored ovoga, ukoliko ste zaposleni u javnom sektoru (državne službe, zdravstvo, prosveta ili bezbednost), budite posebno oprezni – u ovim sektorima često važe dodatna ograničenja i neophodno je pribaviti posebne saglasnosti za rad kod drugog poslodavca.



Autor: D.S.