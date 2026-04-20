Usvaja se NOVI ZAKON za ove kompanije u Srbiji: Mnogi mogu dobiti oštre kazne

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas u Skupštini Srbije da će zakon prvi put prepoznati nepoštene trgovačke prakse i istakla da se tim rešenjem štite najslabiji.

Lazarevićeva je rekla da je uočeno da se gotovo u jednakoj poziciji nalaze mali i srednji proizvođači.

"Mislim i na domaće kompanije, ali mislim i na kompanije u vlasništvu stranih investitora u proizvodnom sektoru, primarno u prehrambenoj industriji. Mučile su se sa ozbiljnim pritiscima zbog slabije pregovaračke snage koju su imali u odnosu na druge aktere, na prvom mestu mislim na trgovce", rekla je Lazarevićeva i dodala da je prvo vrlo teško obezbediti poziciju na rafu, a još teže ostati na njemu.

Kako je dodala, ako zavisite od trgovaca koji vam plasiraju 30, 40, 50 odsto vaše proizvodnje, onda ste ozbiljno zavisni i samim tim su bili prinuđeni, jer tu postoji taj neki tradicionalni strah, potpuno opravdan, da moraju da prihvataju i neke uslove koji im apsolutno ne idu u korist da bi zadržali svoje prisustvo u određenom lancu trgovine.

"Zato smo razmišljali i o tim novim rešenjima a i da pritom pratimo i dalje ono što se dešava u Evropskoj uniji, jer to je živ proces, ali primena je svakako krucijalna", rekla je ministarka.

Ona je navela da je zato uvedena oštra kaznena politika koja sankcioniše nepoštenu trgovačku praksu i to za "crne prakse" 0,1 odsto od godišnjeg prihoda, za "sivu" 0,2 odsto, ali kada se to pretoči u apsolutne brojke za trgovinske lance govori se o "milionima evra".

Brnabićeva je dodala da se na taj način uvodi ozbiljnost i da se suštinski na tržištu štite oni koji i treba da budu zaštićeni.



"Ono što će biti obaveza Komisije za zaštitu konkurencije je da objavljuje godišnje izveštaje. Njihova svrha neće biti samo da imate jedan presek slučajeva koji su otkriveni. Ideja je da imamo crnu listu, ali crnu listu trgovaca, odnosno aktera koji su prepoznati i za koje se dokazalo da su sprovodili nepoštene trgovačke prakse", rekla je ministarka.

Ona je navela da će se to reflektovati na reputaciju kompanija koje su to činile.

"Ovaj zakon treba da iskoreni ili da bar napravi ozbiljne pomake u iskorenjivanju anomalija koje postoje na našem tržištu", rekla je Lazarevićeva.

Ona je ukazala na još jednu novinu, a to je uvođenje instituta saradnika u postupku, uzbunjivača.

"To znači da će neko ko ima ozbiljna saznanja i dokaze moći da podeli sa nadležnim institucijama i da ćemo imati na neki način mogućnost da dolazimo do informacija da zaista negde postoji osnovana sumnja ili se dešava nepoštena trgovačka praksa. Sve su to rešenja, odnosno predlozi koji treba da sve ove slabije karike u lancu oslobode od tog straha koji zaista postoji", poručila je Lazarevićeva.

Autor: S.M.