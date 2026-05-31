MINISTAR DAČIĆ POSLAO BRUTALNU PORUKU KRIMINALCIMA: Nema zaštićenih, u policiji neće biti mesta za one koji prljaju značku!

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, da je želja policije da ona bude simbol sigurnosti građana.

Gostujući u Jutarnjem dnevniku Javnog servisa Srbije, Dačić je najavio da će danas, osim zvaničnog obeležavanja 215. godišnjice MUP-a, biti održan i tehnički zbor na kojem će građani imati mogućnost da vide kakvom tehnikom raspolaže policija.

"Danas će, osim zvaničnog programa, biti održan i taj tehnički zbor. On je već od 8-9 sati otvoren, gde će građani moći da dođu, da vide i helikoptere i borbena vozila i specijalne jedinice. Otvoreno je za, naravno, sve građane", najavio je ministar.

Krvavi događaj kod Čukur česme kao simbol srpske policije



Podsetio je da se Dan MUP-a i Dan policije obeležavaju u sećanje na "nemio događaj u doba turske okupacije" u kojem je turska vojska ubila srpskog dečaka Savu Petkovića kod Čukur česme 1862. godine, nakon čega je došlo do sukoba srpske policije i Turaka.

"Događaj je izazvao žestoku reakciju srpskog stanovništva, uključujući i akciju tadašnje žandarmerije, koja je učestvovala u sukobima, i posle je usledilo bombardovanje tvrđave u kojoj su boravili Turci. Sve to je doprinelo brzom iseljavanju Turaka iz garnizona i srpskih gradova i oslobađanju i autonomiji Srbije. Naša je želja da Dan policije, u tom smislu, bude simbol sigurnosti građana", objasnio je ministar.

Najbolji rezultati u poslednjih 35 godina

Ministar je istakao da je policija profesionalna i da su na generalnom planu rezultati najbolji u poslednjih 35 godina.

Prošle godine je bilo najmanje opštih krivičnih dela, smanjili smo ih dvostruko.

Krađa vozila je ranije bilo 7.000 na godišnjem nivou, sada ih je 600.

Ubistava je 2015. godine bilo 215, a prošle godine oko 60.

Zaplenili smo 18 tona razne droge za dve i po godine. Policija je za sve to zaslužna.

Više od 300 povređenih policajaca na neprijavljenim skupovima



On je rekao da ga ne raduje to što je tokom prošle godine bilo povređeno više od 300 pripadnika policije, navodeći da su oni povređeni, pre svega, na više hiljada neprijavljenih skupova. Naglasio je da svako od policajaca ima porodicu i podsetio da su policajci ljudi koji su ginuli za odbranu države, zbog čega bi bilo sramota da neko od njih nastrada u demonstracijama.

"Srbiji je potreban građanski mir, a ne građanski rat. I zato sve pozivamo na javni red i mir", poručio je ministar.

Čistka u sopstvenim redovima: Uhapšeno 210 policajaca



Govoreći o izjavi u kojoj je napomenuo da u policiji neće biti zaštićenih, ministar je naveo da je tokom prošle godine procesuirano 210 policijskih službenika, od čega je petina bila na rukovodećim mestima.

"Nemate kriminalnu grupu koja u svom sastavu nema predstavnike policije, tužilaštva i suda. To je modus operandi funkcionisanja kriminala. Policajac, naravno, u tome ne sme da učestvuje i sve mora da prijavi, jer kada neko kao pojedinac uprlja policijsku značku, on baca ogromnu ljagu na najveći broj poštenih pripadnika policije", zaključio je ministar.

Autor: D.S.