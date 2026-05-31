Početak kakav niko nije očekivao: 2 dana biće kritična - Srbiji PRETE oluje sa grmljavinom i GRAD

Današnji dan protiče u znaku sunčanog i pravog letnjeg vremena, povremeno, uz oblačnost. Temperature sitižu 29-30 stepeni.

Već sutra promena vremena.

Početak juna doneće veoma nestabilno vreme.

U Srbiji u ponedeljak sunčano i toplo, vro brzo sledi jače pogoršanje.

Pre podne u severozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim delovima naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje, uz grad i olujni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 22 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije.

U predelima sa izraženim pljuskovima očekuje se da padne i više od 30 litara kiše u veoma lratkom vremenskom intervalu.

Nepogode će biti najizraženije sredinom dana, posle podne i uveče.

Na severu Srbije u utorak vedro, u ostalim delovima ujutro pljuskovi, tokom dana razvedravanje.

Biće malo svežije.

U sredu ponovo toplije, ali i oblacnije, prema kraju dana kiša i grmljavina, pri čemu se ponovo ponegde očekuju oluje sa grmljavinom uz grad.

U četvrtak svežije i kišovito, prema kraju dana uz razvedravanje.

Od petka stabilizacija vremena, pa s za naredni vikend očekuje sunčano i toplo.

S obzirom na to da se u ponedeljak očekuje velika opasnost od oluja, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Pažnju treba obratiti i na veoma visoke vrednosti UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

Autor: S.M.