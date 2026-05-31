'Pojas Presvete Bogorodice me je vaskrsao!' Potresna ispovest igumana Vatopeda Jefrema: Bio sam na ivici smrti, pritisak mi je bio kao kod mrtvaca

Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped, govorio je o Časnom pojasu Presvete Bogorodice, i kako se koriste trake koje se dobijaju sa blagoslovom. Poručuje srpskom narodu da je njegova snaga u pravoslavlju. Ponavlja da će biti Srbija pre i Srbija posle Pojasa Majke Božje.

Arhimandrit Jefrem vratio se na Svetu Goru, ali ponovo dolazi da Časni pojas Presvete Bogorodice odnese u manastir Vatoped, u subotu posle liturgije koju će služiti patrijarh srpski Porfirije. Geronda Jefrem govorio je za RTS o najvećoj svetinji Svete Gore, a intervju prenosimo u nastavku.

Uvaženi oče igumane, svi koji dolaze da se poklone i celivaju Pojas presvete Bogorodice, dobijaju na blagoslov osveštanu traku. Možete li nam reći kako se ona koristi?

- Trakom se opasavamo, jer je to ustvari čudotvorni pojas.Koji čini čuda. Juče mi je prišla jedna monahinja koja je imala ozbiljnu bolest. Reč je o autoimunoj bolesti - lupus. Lečila se u bolnici iz koje je tajno izašla, kako bi se poklonila Časnom pojasu. Vratila se tajno u bolnicu i sledećeg dana to isto ponovila. Kad su joj kroz dva dana uradili analize – bolest je nestala.

Isto tako, jedan sveštenik mi se žalio da su ga nezamislivo bolela leđa i da je trebalo da služi u svome hramu. Otišavši kod Bogorodice, poklonio se Časnom pojasu, uzeo traku i opasao se. Sledećeg jutra ništa ga nije bolelo.

A profesor Bogoslovskog fakulteta je imao bolove zbog išijasa. I on je stavio traku i sledećeg jutra je bio dobro. I tek ćemo čuti za mnoga čuda, koja će posvedočiti o intenzivnom i živom prisustvu Bogorodice.

Iskustvo iz zemalja u koje smo nosili pojas nam govori da pomaže mnogima koji ne mogu da imaju decu. U manastiru mi je jedan tužni gospodin rekao: starče, nemam dece i rekli su mi lekari da se i ne trudimo više, jer supruga ima problem i ne može doći do začeća. Rekao sam da ne obraća pažnju na to što govore lekari. Jer, postoji jedan drugi lekar - Bog i njegova majka koja je ovde. Uzeo je traku, i kroz godinu dana se vratio sa fotografijom svoje ćerke. Lekari su rekli da ne znaju šta se desilo i da je reč o paradoksu prirode.

Ne! To je bilo čudo Časnog pojasa Presvete Bogorodice. Manastir Vatoped sada izdaje drugu knjigu dokumentovanih svedočanstava čuda Presvete Bogorodice, sa pismima ljudi iz celog sveta, fotografijama dece i isceljenih.

Evo još jednog svedočanstva: jedan čovek dobio je dete, iako su mu govorili da neće moći. Dete se, međutim, rodilo sa ozbiljnim zdravstvenim preblemima. Vezao je detetu pojas i ono je ozdravilo. Zbog toga je on odlučio da napravi podvig zahvalnosti i iz Atine na Svetu Goru dođe biciklom. Za to mu je trebalo osam dana. Za sve što sam rekao imamo svedočanstva.

Da li je tačno da je Pojas Presvete Bogorodice pomogao i vama kada ste imali zdravstvenih problema?

- Vaskrsao me! Bio sam u bolnici, spreman da odem Bogu na istinu. Atinski arhiepiskop Jeronim, koji me mnogo voli, svakodnevno je pitao za moje zdravlje. I monasi su, potreseni, rekli: Vaša svetosti, on odlazi. I po svim medicinskim procenama trebalo je da otputujem. Zamislite, meni je bio pritisak 6. To je pritisak mrtvog čoveka. I oci su doneli Časni pojas. Bez velikih očekivanja. Njime su me zakrstili i kroz pet minuta sam se povratio.

Zato uznesimo slavu Presvetoj Bogorodici, koju je sam Bog proslavio. Vidite: ovde postoji jedna tajna. Čudotvorne ikone koje imamo, u većini slučajeva nisu posvećene samo Hristu. Na njima je on sa svojom majkom. Zašto? Zato što želi da proslavi svoju majku, roditeljku onoga, kroz koga će biti blagoslovena sva plemena. Čak i Kuran, u kojem se ne govori mnogo o Isusu - pohvaljuje Mariju. Tako i mi, imamo ikonu Bogorodice Utešiteljke u manastiru.

Početkom 14. veka, 21. januara, tadašnji iguman je došao kod ikone da uzme ključeve i otvori manastir. Bogorodica je sa ikone progovorila: danas ne otvarajte vrata, da ne uđu pirati. I oživljava Hristos i stavlja joj ruku na usta i kaže, nemoj ih majko upozoravati, jer su ovi moji monasi pali u lenjost i zaslužuju takvo iskušenje.

A Bogomajka ga nije poslušala. Sklonila je njegovu ruku sa usta i dva puta ponovila ono što je rekla. Ovo je ta ikona. I ostala je u tom pokretu, koji ukazuje na njenu smelost, čak i da ne posluša svoga sina. I na ovoj ikoni ona deluje milosrdnija od njega. Što je zaista dirljivo. Jer izvor ljubavi i milosrđa je sam Gospod. A Bogorodica je samo čovek. Ona nije boginja, ali je odmah iza Svete Trojice, kako kaže Sveti Andrej Jerusalimski.

Velika je slava presvete Bogorodice. Mi pravoslavni hrišćani proslavljamo Presvetu Bogorodicu kao prvi obrazac svetosti, kao prvu i najveću svetiteljku, koja je časnija i od heruvima i od serafima.

Autor: A.A.