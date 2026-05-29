Iguman manastira Vatoped doneo odluku: Tiče se Pojasa Presvete Bogorodice

Sav novac koji su vernici u Beogradu priložili tokom poklonjenja pojasu Presvete Bogorodice, iguman manastira Vatoped ostavio je na dar Srpskoj pravoslavnoj crkvi, navode u Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC).

Nakon što je iguman manastira Vatoped odlučio da Pojas u Hramu ostane do 5. juna, sada je doneo odluku i o prilogu.

"Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped, na Svetoj Gori, danas, kada privremeno napušta prestoni Beograd, saopštio je da sveštena vatopedska obitelj sav novac, koji verni narod priloži tokom poklonjenja Časnom pojasu Presvete Bogomajke Marije, ostavlja na samovlasno raspolaganje patrijarhu srpskom Porfiriju", navodi se u saopštenju SPC.

