Istorijski trenutak za kompletan pravoslavni svet! Pola miliona vernika se poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice: U Hram Svetog Save dolazili čak iz Vladivostoka i Nemačke (VIDEO)

Srpska prestonica je već danima centar važnog duhovnog dešavanja i to samo za Balkan, već za kompletan pravoslavni svet.

Procenjuje se da se od Spasovdana do danas Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save poklonilo se više od pola miliona vernika.

- Srpski narod je najveličanstvenije dočekao ovu veliku pravoslavnu svetinju. Ljudi čekaju u redu po osam ili 10 sati i to govori o njihovoj bogočežnjivosti. Ovaj narod čezne za Bogom, za pravim autoritetom - rekao je je za Pink Boško Savić.

Kako je dodao, tek ćemo u danima koji dolaze postati svesni da je ovo istorijski trenutak, kako za Beograd, tako i za ceo pravoslavni svet

- Očekivali smo veliki odziv, ali ne baš ovoliki broj ljudi i to ne samo iz Srbije i zemalja u okruženju, dolazili su ljudi organizovano iz Nemačke, Vladivostoka, Slovačke - naveo je Savić.

Napomenuo je i da je svetinja iz Vatopeda nepristupačna ženskim osobama, te su one mnogo više dolazile. Brojka nije konačna i Savić veruje da će se veliki broj vernika tek pokloniti svetinji.

- Sav prilog i prihod koji bude bio ostvaren od poklonjenja biće prosleđen srpskim porodicama na KiM. Patrijarh Porfirije je time pokazao svoju očinsku brigu i pastirsku ljubav za narod na KiM - istakao je Savić.

Autor: S.M.