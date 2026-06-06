SVEČANI ISPRAĆAJ U HRAMU SVETOG SAVE: Patrijarh Porfirije služi liturgiju, čak 800.000 vernika se poklonilo Časnom pojasu! (VIDEO)

Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služi liturgiju pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice u prisustvu velikog broja vernika, a u 14 časova biće služen moleban i ispraćena jedna od najvećih hrišćanskih svetinja u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Pojas je trebalo da bude svečano ispraćen na aerodromu odmah nakon liturgije, ali je odlučeno da ispraćaj počne posle molebana u Hramu Svetog Save.

Svečani ispraćaj će biti uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Liturgiji u Hramu prisustvuje veliki broj vernika koji su pred početak službe bez čekanja, u roku od nekoliko minuta, mogli da u skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama prođu ispod Časnog pojasa koji je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama da bi dobili blagoslov i osveštane trakice.

Vernici imaju mogućnost da prođu ispod Časnog pojasa sve dok on ne bude krenuo na put ka aerodromu Nikola Tesla.

Liturgiji prisustvuju i ministar bez portfelja Nenad Popović i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Zbog velikog interesovanja vernika i činjenice da mu se od Spasovdana njih oko 800.000 poklonilo, boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.

Autor: D.S.