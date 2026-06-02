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KILOMETARSKA KOLONA ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: Patrijarh Porfirije obišao vernike, evo do kada možete da se poklonite svetinji!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/N. Brajović, Tanjug/Dejan Živančević, Tanjug/Rade Prelić ||

Patrijarh srpski Porfirije obišao je danas, na Duhovski utorak, nakon svete liturgije, vernike okupljene ispred Hrama Svetog Save na Vračaru. U kilometarskoj koloni, molitveno i u tišini, hiljade građana strpljivo čeka kako bi se poklonilo Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Prema zvaničnim podacima Srpske pravoslavne crkve, od Spasovdana do danas ovoj velikoj relikviji sa Svete Gore poklonilo se bezmalo pola miliona vernika (preko 478.000), a zbog nezapamćenog interesovanja boravak svetinje u srpskoj prestonici je zvanično produžen.

Evo do kada Pojas ostaje u Beogradu

Za sve građane koji planiraju da dođu na Vračar, iz SPC-a je potvrđeno da će Časni Pojas Presvete Bogorodice biti izložen u Hramu Svetog Save sve do petka, 5. juna 2026. godine.

Vrata Hrama biće otvorena tokom celog dana i noći, sve dok god u redovima ima vernika koji žele da celivaju svetinju. Svečani ispraćaj relikvije nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori uslediće u subotu, 6. juna, nakon svete liturgije koju će predvoditi sam patrijarh Porfirije.

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Savet patrijarha za sve koji su uznemireni i imaju nesanicu

Patrijarh je proveo vreme u razgovoru sa okupljenim narodom ispred Hrama, deleći blagoslove i duhovne savete. On je posebno naglasio važnost kratke, tihe molitve u trenucima svakodnevnog stresa, straha i problema sa spavanjem.

„Često uznemireni, rastrzani, ne možemo da spavamo kako treba, ne možemo da zaspimo. Kad legnemo u postelju, da u sebi tiho ponavljamo tu molitvu: 'Presveta Bogorodice, spasi me' ili 'Presveta Bogorodice, spasi nas'. I videćete da će Gospod molitvama Presvete Bogorodice i svojom ljubavlju otkriti dobra i blaga duhovna kakva ne slutimo da postoje. Nećete ostati bez odgovora“, istakao je Porfirije.

Kako se moliti u hodu i dok radite?

Poglavar SPC je posavetovao vernike da molitva treba da postane "naše disanje i kucanje našeg srca", te da se može praktikovati bilo gde – na poslu, u hodu ili dok se čeka u redu.

„Tu su dobrodošle molitve sa malo reči, kao što je: 'Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me' ili 'Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas'“, objasnio je patrijarh i pozvao narod da se moli kako u trenucima iskušenja, tako i onda kada im u životu ide dobro.

Autor: D.S.

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