KILOMETARSKA KOLONA ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: Patrijarh Porfirije obišao vernike, evo do kada možete da se poklonite svetinji!

Patrijarh srpski Porfirije obišao je danas, na Duhovski utorak, nakon svete liturgije, vernike okupljene ispred Hrama Svetog Save na Vračaru. U kilometarskoj koloni, molitveno i u tišini, hiljade građana strpljivo čeka kako bi se poklonilo Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja.

Prema zvaničnim podacima Srpske pravoslavne crkve, od Spasovdana do danas ovoj velikoj relikviji sa Svete Gore poklonilo se bezmalo pola miliona vernika (preko 478.000), a zbog nezapamćenog interesovanja boravak svetinje u srpskoj prestonici je zvanično produžen.

Evo do kada Pojas ostaje u Beogradu

Za sve građane koji planiraju da dođu na Vračar, iz SPC-a je potvrđeno da će Časni Pojas Presvete Bogorodice biti izložen u Hramu Svetog Save sve do petka, 5. juna 2026. godine.

Vrata Hrama biće otvorena tokom celog dana i noći, sve dok god u redovima ima vernika koji žele da celivaju svetinju. Svečani ispraćaj relikvije nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori uslediće u subotu, 6. juna, nakon svete liturgije koju će predvoditi sam patrijarh Porfirije.

Savet patrijarha za sve koji su uznemireni i imaju nesanicu

Patrijarh je proveo vreme u razgovoru sa okupljenim narodom ispred Hrama, deleći blagoslove i duhovne savete. On je posebno naglasio važnost kratke, tihe molitve u trenucima svakodnevnog stresa, straha i problema sa spavanjem.

„Često uznemireni, rastrzani, ne možemo da spavamo kako treba, ne možemo da zaspimo. Kad legnemo u postelju, da u sebi tiho ponavljamo tu molitvu: 'Presveta Bogorodice, spasi me' ili 'Presveta Bogorodice, spasi nas'. I videćete da će Gospod molitvama Presvete Bogorodice i svojom ljubavlju otkriti dobra i blaga duhovna kakva ne slutimo da postoje. Nećete ostati bez odgovora“, istakao je Porfirije.

Kako se moliti u hodu i dok radite?

Poglavar SPC je posavetovao vernike da molitva treba da postane "naše disanje i kucanje našeg srca", te da se može praktikovati bilo gde – na poslu, u hodu ili dok se čeka u redu.

„Tu su dobrodošle molitve sa malo reči, kao što je: 'Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me' ili 'Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas'“, objasnio je patrijarh i pozvao narod da se moli kako u trenucima iskušenja, tako i onda kada im u životu ide dobro.



Autor: D.S.