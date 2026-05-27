LEPE VESTI ZA VERNIKE! Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 5. juna: Interesovanje ne jenjava, kolona do Hrama Svetog Save čak 3,5 kilometara

Blagu vest je večeras saopštio patrijarh srpski Porfirije, otvarajući predavanje igumana Jefrema u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru.

Ogromno interesovanje vernika iz cele Srbije, ali i inostranstva od prvog dana kada je čudesni Pojas Presvete Bogorodice stigao u Beograd, dovelo je do toga da se drugi put produžava ostanak svetinje u Hramu Svetog Save.

Podsetimo, prvobitno je trebalo da se Pojas vrati na Svetu Goru 29. maja, pa je taj termin pomeren za 1. jun, a večeras za još četiri dana.

Nepregledne kolone su danonoćno na prilazu Hramu Svetog Save, a veruje se da je najduža dosad iznosila čak 3,5 kilometara!

Pojas Presvete Bogorodice u Beograd je 20. maja doneo iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem.

