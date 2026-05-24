'Bogorodica će dati prinovu' Svetogorski monah otkrio kako se koristi osveštana trakica iz Hrama Svetog Save

Redovi ispred Hram Svetog Save ne jenjavaju već danima. Vernici iz cele Srbije, ali i regiona, satima strpljivo čekaju kako bi se poklonili Časnom pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta koja je, posle čak 650 godina, ponovo među Srbima.

U tišini, sa molitvama i nadom, hiljade ljudi prolaze kroz vrata hrama na Vračaru noseći sa sobom lične želje, strahove i molbe. Mnogi dolaze zbog zdravlja, mira i porodice, dok pojedini veruju da upravo ova svetinja može pomoći parovima koji se bore za potomstvo.

Časni pojas Presvete Bogorodice biće izložen u Beogradu do 29. maja, a uz blagoslov vernici dobijaju i osveštane trakice koje su dodirnule kivot sa svetinjom.

Dugogodišnji monah manastira Manastir Vatoped, Teodohos, govorio je o značaju ove svetinje i veri sa kojom joj ljudi pristupaju.

„Čudo ne dolazi samo od sebe. Čovek mora da pripremi svoju dušu kroz molitvu, post i ispovest“, objasnio je monah, ističući da je, prema njegovim rečima, za parove koji žele decu posebno važno i crkveno venčanje.

„Prvo morate da idete u crkvu nedeljom, potom da postite i da se ispovedite. Ono što je za potomstvo najvažnije, a što mnogi zaboravljaju, jeste da ste venčani u crkvi“, rekao je on.

Posebnu pažnju izazvale su upravo osveštane trakice koje vernici nose iz hrama. Kako objašnjava monah Teodohos, njihova upotreba zavisi od problema sa kojim se osoba suočava.

„Ako godinama pokušavate da dobijete dete, trakicu treba vezati oko pojasa. Posebno je važno da to učine žene koje imaju problem da iznesu trudnoću ili strah od pobačaja. Majčica Božija će čuvati plod“, rekao je monah.

Dodao je i da ljudi koji pate od teških bolesti osveštanu trakicu mogu da stave direktno na bolno mesto na telu, uz molitvu i veru.

Govoreći o sve češćem problemu neplodnosti, Teodohos je istakao i koliko stres utiče na telo i psihu.

„Stres je veliki okidač neplodnosti kod parova. Molitva može pomoći jer direktno smanjuje taj stres. Ako telo nije u miru, ni duša nije na svom mestu“, poručio je on.

Ispred Hrama Svetog Save tokom celog dana mogu se videti porodice sa decom, stariji ljudi, mladi parovi i žene koje u rukama drže cveće i ikone. Mnogi u redovima čekaju po nekoliko sati, ali gotovo niko ne odustaje, verujući da susret sa ovom svetinjom donosi utehu, nadu i blagoslov.

Autor: S.M.