POSLE 14 SATI NE IZLAZITE IZ KUĆE! Meteorolog Ivan Ristić upozorava: Najjači olujni udar biće u Beogradu, očekuju se jak vetar i PLJUSKOVI

Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da Srbiju očekuje nagla promena vremena, uz naoblačenje, kišu, pojačan vetar i mogućnost lokalnih vremenskih nepogoda.

Gostujući u jutarnjem programu, Ristić je objasnio da će prvi talas nestabilnog vremena zahvatiti zemlju već tokom dana, a da će najveći udar osetiti Beograd.

Prema njegovim rečima, oblačni sistem će u Srbiju ući oko podneva, donoseći kišu i pojačan severozapadni vetar, koji ponegde može imati i olujne udare.

- Akcenat je za sada na vetru i kiši. Očekujemo naoblačenje i pad temperature, a ponegde će vetar biti veoma jak - rekao je Ristić.

Beograd na udaru između 14 i 15 časova

Očekuje se da oblak sa obilnim padavinama u prestonicu stigne između 14 i 15 časova.

Očekuje se između 15 i 20 litara kiše po metru kvadratnom. U prvih desetak do dvadeset minuta vetar će biti najjači, a zatim će oslabiti, dok će kiša nastaviti da pada. Ko može da se skloni ili stigne kući pre tog perioda, bilo bi dobro.

Dodao je da će padavine u Beogradu potrajati do večernjih časova, a prestanak kiše očekuje se tek oko 20 ili 21 sat.

Još jedan talas stiže u sredu

Ristić je najavio da ovo neće biti jedina promena vremena tokom sedmice.

- U sredu popodne i tokom četvrtka pre podne očekujemo novi nalet jačih padavina. Od petka će vreme biti nešto stabilnije, ali će i dalje biti uslova za lokalne pljuskove i grmljavinu - rekao je meteorolog.

Vrućine stižu krajem juna

Prema Ristićević rečima, prvi ozbiljan toplotni talas očekuje se krajem meseca.

- Sa kalendarskim početkom leta očekujemo temperature i preko 35 stepeni. Nakon ovih kiša povećaće se i vlažnost vazduha, što će dodatno otežavati podnošenje visokih temperatura - istakao je.

Ristić je naglasio da je upravo velika vlažnost jedan od najvećih problema na Balkanu, jer organizmu otežava prirodno hlađenje znojenjem.

Da li prete superćelijske oluje?

Govoreći o mogućim nepogodama, Ristić je rekao da za sada ne vidi uslove za superćelijske oluje kakve su pogodile region 2023. godine.

- Za razvoj takvih oluja potrebna je veoma visoka temperatura mora. Ako se Jadran zagreje na oko 30 stepeni i takve vrednosti potraju duže vreme, onda će postojati veća verovatnoća za pojavu superćelijskih sistema - objasnio je.

Meteorolog je upozorio da Balkan trpi ozbiljne posledice klimatskih promena.

Temperatura je na Balkanu porasla za četiri do pet stepeni u odnosu na nekadašnje proseke. Zato sve češće imamo ekstremne vrućine, tropske noći i nagle vremenske promene - rekao je Ristić.

Posebno je izdvojio Beograd kao „toplotno ostrvo“, gde se tokom letnjih noći temperature često ne spuštaju dovoljno da bi građani mogli da se rashlade.

Najveći problem nisu dnevne temperature, već tropske noći. Kada temperatura ostane veoma visoka i tokom noći, organizam nema priliku da se oporavi od vrućine - zaključio je meteorolog.

Autor: S.M.