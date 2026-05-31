AKUMULIRA SE VELIKA ENERGIJA, SPREMITE SE ZA JAKO NEVREME! RHMZ popalio alarme, oglašavaće se sat, dva pred oluju, Čubrilo upozorava: Ovo će da potraje

Meteorolog Marko Čubrilo upozorava da od ponedeljka Srbiju i region očekuje veoma nestabilan i promenljiv vremenski period, uz česte pljuskove sa grmljavinom, prolazak više hladnih frontova i mogućnost lokalnih vremenskih nepogoda.

I RHMZ je upalio alarme, naročito za sutra, kada je na snazi narandžasti meteoalarm zbog dve opasne pojave - jakih pljuskova i grmljavine, zbog čega su najavili da će se oglašavati upozorenjima dva sata pred jako nevreme.

Nevreme praćeno jakim vetrom i grmljavinama u subotu uveče pogodilo je pojedine delove istočne Slovenije, dok meteorolozi za večeras ponovo najavljuju mogućnost jačeg nevremena, naročito na severoistoku ove zemlje.

U Hrvatskoj, tačnije u zagrebačkom regionu izdato je narandžasto upozorenje zbog opasnog vremena uz mogućnost pljuskova, grmljavine i lokalne pojave grada i upravo će taj hladni front iz pravca Slovenije i preko Hrvatske spustiti ka Srbiji zbog čega je za sutra izdato upozorenje za nevreme.

Prema prognozama Marka Čubrila, za sada nema naznaka stabilizacije vremena niti značajnijeg otopljenja najmanje do sredine juna, dok bi pojedini dani mogli doneti i ozbiljnije nevreme zbog velike energije koja će se akumulirati u atmosferi.

Prve nestabilnosti već danas

Kako navodi Marko Čubrilo, uticaj Atlantika postepeno jača nad našim područjem, pa će se prve nestabilnosti tokom dana pojaviti nad zapadnim delovima regiona. Do ponedeljka ujutru pljuskovi i grmljavina lokalno su mogući i na severu regiona.

Prava promena vremena stiže u ponedeljak, kada će preko regiona preći frontalna zona koja će usloviti grmljavinske pljuskove, lokalne vremenske nepogode i prolazno jak severozapadni vetar.

Najveća opasnost od nevremena u ponedeljak

Prema trenutnim prognozama, najveći rizik od nepogoda postoji nad centralnim delovima Bosne i Hercegovine, istočnim delovima Hrvatske, kao i nad centralnim i istočnim predelima Srbije. Ipak, nevreme će biti moguće i u ostalim krajevima regiona.

Sa prolaskom fronta stići će i osveženje, pa će se maksimalne dnevne temperature kretati od svega 17 stepeni na zapadu do oko 27 stepeni na istoku regiona.

Novi hladni front donosi još veći rizik

U utorak će vreme biti promenljivo oblačno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, pre svega u planinskim predelima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Pojava ozbiljnijih nepogoda tog dana biće znatno ređa, dok će temperature dostizati od 21 do 28 stepeni.

Međutim, već u sredu preko regiona stiže novi hladni front, uz formiranje plitkog ciklona nad Jadranom. Upravo tog dana postoji veća opasnost od nevremena nego u ponedeljak.

Čubrilo upozorava da će u atmosferi biti znatno više energije, što može pogodovati razvoju snažnih grmljavinskih sistema i ozbiljnijih vremenskih nepogoda. Od sredine dana očekuju se česti pljuskovi sa grmljavinom, lokalno praćeni jakim vetrom, obilnim padavinama i gradom.

Nema ozbiljnog otopljenja do sredine juna

Nakon novog zahlađenja, u četvrtak će maksimalne temperature uglavnom biti između 17 i 23 stepena, uz povremene pljuskove i grmljavinu.

Krajem naredne sedmice većina meteorologa očekuje kratkotrajnu stabilizaciju vremena i umereni porast temperature, pa bi se maksimalne vrednosti kretale od 24 do 29 stepeni.

Ipak, prema srednjoročnim prognozama evropskog modela ECMWF, od 9. do 15. juna nad istočnim delovima Evrope mogao bi da se zadrži visinski ciklon koji bi nastavio da utiče na vreme u Srbiji i regionu. To znači da bi se nestabilno vreme nastavilo i tokom prve polovine juna, bez uslova za značajnije i trajnije letnje otopljenje.

Oglasio se RHMZ: Upozoravaće na oluju sat, dva pre

RHMZ izdao je i upozorenje na plјuskove i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu naredne sedmice od 1. do 4.6.2026. Lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Sutra na snazi narandžasti meteoalarm

Žuti meteoalarm je na snazi i danas, ali zbog visokih temperatura i grmljavina, ali ono što je velika opasnost, sledi sutra kada je zbog drastičnog pogoršanja vremena, u skoro celoj Srbiji, osim u Vojvodini (gde je na snazi žuti), upaljen narandžasti meteoalarm, ovoga puta zbog grmljavina i kiše, odnosno pljuskova.

Kako tačno upozorava RMZ, narandžasti meteoalarm upaljen je zbog:

Lokalne pojave grmljavine sa gradom:

"Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim pljuskovima", upozorava RHMZ.

Pljuska kiše ili jake kiša sa količinom padavina većoj od 10 l/m² u periodu do 3h

"Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja", ističe RHMZ.

Cele nedelje nestabilno vreme

Prema najavama RHMZ-a, sledeće nedelje očekuje nas promenlјivo i nestabilno vreme.

"Sutra toplo i nestabilno. Naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne, sredinom dana proširiće se na zapadne, a posle podne i na ostale predele Srbije, uslovlјavajući kišu i lokalne plјuskove sa grmlјavinom uz skretanje vetra na umeren severozapadni. Lokalno se očekuju izraženiji grmlјavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom", najavio je RHMZ.

Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 23 na severozapadu do 31 stepena Celzijusovih na jugoistoku zemlјe.

Od utorka do kraja sedmice promenlјivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.

Hidrološko upozorenje

RHZM izdao je i hidrološko upozorenje na celom toku Dunava.

"Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa", navodi se.

Autor: A.A.