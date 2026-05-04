Temperatura skače do 30 stepeni, pa sledi potpuni preokret: RHMZ popalio alarme, na Đurđevdan se čuvajte ove opasne pojave

Narednih dana u Srbiji nas očekuje uglavnom malo toplije vreme od proseka za mesec maj, ali nemojte da vas iznenade u povremeni lokalni pljuskovi i ređe pojave lokalnih nepogoda, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

U narednim danima ciklonska aktivnost i prateći frontalni sistemi zadržavaće se zapadnije od Alpa, dok će nad našim područjem dominirati dotok toplog vazduha sa juga, što nam donosi lepo vreme. Ipak, povremeni prodori nestabilnog vazduha usloviće promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Već sutra i u sredu pre podne, tačnije za Đurđevdan, nestabilnosti će biti izraženije na zapadu, jugu i jugozapadu regiona, gde se očekuju lokalni pljuskovi. Tokom srede posle podne, kiša i grmljavina mogući su i u ostalim delovima regiona.

Kako najavljuje Marko Čubrilo, temperature će ostati iznad proseka za ovaj period godine, uz maksimalne vrednosti od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Ipak, u sredu se na zapadu regiona očekuje blago osveženje.

Četvrtak donosi rizik od nepogoda

U četvrtak će biti nešto svežije, ali i dalje toplo i vrlo nestabilno. Od sredine dana iznad planinskih predela Bosne i Hercegovine očekuje se snažan razvoj konvektivne oblačnosti. Ovi oblaci će se, nošeni jugozapadnim visinskim vetrom, premeštati ka severoistoku.

- Zbog toga postoji mogućnost pojave retkih, ali vrlo intenzivnih grmljavinskih pljuskova, kao i lokalnih nepogoda praćenih gradom. Najveći rizik očekuje se na severoistoku Bosne i Hercegovine, jugozapadu Srbije i istoku Hrvatske - istakao je Čubrilo.

U petak stiže jače naoblačenje i kiša

Krajem radne nedelje, u petak, 8. maja, očekuje se izraženije naoblačenje uz pad temperature i kišu sa grmljavinom. Padavine će biti uglavnom konvektivnog, odnosno lokalnog karaktera, što znači da će količine kiše znatno varirati i na malim udaljenostima.

Prema trenutnim prognozama, do nedelje pojedini delovi regiona mogu dobiti i do 35 mm padavina, dok će drugi ostati gotovo suvi, sa svega oko 2 mm kiše. Meteorolozi ističu da je ovakav raspored padavina teško precizno predvideti unapred.

Vikend topliji, ali nestabilan

Za vikend se očekuje novo otopljenje. U nedelju su na severu regiona mogući lokalni pljuskovi, dok bi oko 15. maja uz nove padavine moglo doći do kratkotrajnog osveženja.

Toplije od proseka, ali sa manjkom kiše

Prema dugoročnim izgledima vremena, postoji velika verovatnoća da će veći deo maja proteći u znaku relativno toplog vremena sa povremenim lokalnim padavinama.

Ukoliko se ovakav trend nastavi, mesec bi mogao da se završi sa temperaturama iznad proseka, ali i sa deficitom padavina u većem delu regiona.

Oglasio se i RHMZ o vremenu narednih dana

Republički hidrometeorološki zavod Srbije za sutra, 5. maja, najavio je ujutru sveže vreme sa izolovanom pojavom slabog prizemnog mraza, dok će tokom dana pretežno sunčano i toplo.

- Posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno naoblačenje ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, južnih pravaca - najavio je RHMZ.

Najniža temperatura od 3 do 13, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni Celzijusa.

Upaljeni alarm sutra zbog mraza

Iako će preko dana biti letnje temperature, jutra će i dalje biti veoma hladna, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm.

RHMZ je za sutra upalio žuti meteoalarm u Jugoistočnoj i Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji i to zbog jedne opasne pojave - ekstremno niskih temperatura (mraza).

Za Đurđevdan alarm zbog grmljavine

U sredu, 6. maja na snazi je žuti meteoalarm, ali ovog puta zbog druge opasne pojave - grmljavine.

Važiće na teritoriji Bačke, Srema i Zapadne Srbije.

Kakvo će vreme biti za Đurđevdan

Narednih dana, od 6.maja, odnosno od Đurđevdana, do 12. maja očekuje se toplo vreme. Dnevne temperature u sredu (06.05.) biće od 24 do 29, a zatim u intervalu od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

Tokom dana promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koja će biti češća u petak i subotu.

Autor: D.Bošković