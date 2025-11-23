DANAS ČAK 3 VRSTE PADAVINA U SRBIJI! RHMZ popalio alarme, temperatura ide u minus, a bioprognoza kaže - DEPRESIJA

Danas je u Srbiji oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, posebno u višim predelima. Jutarnje temperature od -1 do 4, dnevne do 5 stepeni, dok se krajem dana padavine povlače. Pročitajte kakvo nas vreme čeka narednih dana, i da li će biti toplije do do kraja novembra.

Danas hladno sa kišom, susnežicom, snegom, i minusom

- Danas će u Srbiji biti oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko planinskim predelima sa snegom uz dalјe manje povećanje visine snežnog pokrivača - navode u vremenskoj prognozi RHMZ.

Meteorolozi RHMZ prognoziraju da će krajem dana i uveče doći do prestanka padavina.

- Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 4 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 1 do 5 stepeni Celzijusa, u Negotinskoj krajini oko 7 stepeni Celzijusa - navodi se u prognozi za nedelju.

Upaljen žuti meteoalarm

RHMZ je upalio za danas žuti meteoalarm u četiri dela Srbije koji upozorava na dve opasne pojave - sneg i led.

- Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - objašnjeno je iz RHMZ.

Meteoalarm za 23. novembar

Gde je upaljen žuti meteoalarm:

Zapadna Srbija

Jugoistočna Srbija

Jugozapadna Srbija

Kosovo i Metohija

Gde danas ima snega

Na radarskim snimcima jasno se vide područja sa snegom i susnežicom, posebno na zapadu zemlje, dok su sever Srbije, Vojvodina i Beograd uglavnom suvi.

Podsetimo, kako smo ranije pisali, juče su pahulje, a da nisu na planinama, pale na severu Srbije. Pa tako, susnežica i sneg su juče padali u: Subotici, Bačkoj Topoli, Somboru, Apatinu, Vrbasu, Bečeju, Odžacima, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Rumi, Šapcu.

Do kraja novembra se prema prognozama RHMZ očekuje promenljivo vreme.



- U ponedelјak će biti umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom. Do petka će se zadržati pretežno oblačno, dok će od srede biti malo i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlјe očekuje uglavnom suvo vreme - navode u prognozi RHMZ.

Za poslednji vikend u novembru RHMZ prognozira prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Mesečna prognoza kao EKG

Ako pogledate mesečnu prognozu do 26. novembra dobićete savršen odgovor – liči na elektrokardiogram (EKG) osobe koja prolazi kroz ozbiljan stres ili srčani udar. Linije temperatura i padavina divljaju, stvarajući velike skokove i padove koji signaliziraju drastične promene meteoroloških prilika.

Po svemu sudeći, ovaj period biće obeležen nestabilnošću, jer tek što se tokom vikenda budemo suočiti sa snegom i zahlađenjem, već sledeće nedelje očekuje nas novo otopljenje. Ali, ne dajte se zavarati jer će taj predah biti kratkog dana i ponovo će uslediti zahlađenje.

Petodnevna prognoza za Beograd

Beograd danas i narednih dana očekuje pretežno oblačno i promenljivo vreme. Kako je objavio RHMZ u prestonici će u nedelju biti potpuno oblačno uz temperaturu od 0 do 2 stepena, dok će ponedeljak doneti toplije i delimično sunčane periode sa maksimalnih 11 stepeni.

Vremenska prognoza za 5 dana u Beogradu

Petodnevna prognoza za Novi Sad

U prognozi za Novi Sad RHMZ najavljuje otopljenje početkom nedelje, zatim blago zahlađenje i stabilno, uglavnom suvo vreme. Jutarnje temperature kretaće se od najnižih -2 do najtoplijih 10 stepeni Celzijusa.



Kragujevac narednih pet dana očekuje promenljivo vreme - od hladnog i oblačnog vikenda sa mogućom kišom i susnežicom, preko naglog razvedravanja i otopljenja u ponedeljak i utorak, kada temperatura dostiže i 15 stepeni.

Vremenska prognoza za 5 dana u Kragujevcu

Ponovno zahlađenje stiže u četvrtak uz kišu i pad temperature na 3–6 stepeni Celzijusa. Ukupno, smena toplijih i hladnijih perioda obeležiće celu sedmicu.

Petodnevna prognoza za Niš

Niš u narednih pet dana očekuje promenljivo vreme - nedelja hladna i oblačna uz moguću slabu kišu, zatim naglo otopljenje u ponedeljak i utorak sa temperaturama do 16 stepeni Celzijusa.

Prištinu u narednih pet dana očekuje promenljivo vreme. Danas će biti pretežno oblačno sa mogućom slabom kišom i susnežicom uz temperature od 1 do 3 stepena Celzijusa.



Ponedeljak donosi razvedravanje i toplije vreme, ali sa jutarnjim minusom od -2 do 10 stepeni Celzijusa, a u dok će utorak biti oblačno i suvo sa temperaturom od 1 do 12 stepeni Celzijusa.

Najtopliji dan je sreda, sa temperaturama od 8 do 14 stepeni Celzijusa, a četvrtak donosi naoblačenje, zahlađenje i povremenu kišu.

Bioprognoza za danas: Depresija

Bioprognoza RHMZ ukazuje na to da će se deo ljudi loše osećati.

- Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. Pojačana koncentracija se preporučuje u saobraćaju - piše u bioprognozi.

Autor: D.Bošković