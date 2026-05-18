KADA ĆE SE VREME KONAČNO STABILIZOVATI?! Više sunca, ali i novi pljuskovi!

Narednih dana očekuje se stabilnije i toplije vreme, uz više sunčanih intervala i sveže noći, ali i povremenu lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom, prognozira meteorolog amater i profesor geografije Marko Čubrilo.

Kako navodi, današnji dan doneće pretežno sunčano vreme i nešto više temperature u odnosu na juče, dok će se ređi pljuskovi uglavnom zadržavati u planinskim predelima. Duvaće umeren severozapadni vetar, a maksimalne dnevne temperature kretaće se od 16 do 22 stepena.

Sveže noći, ali postepeno topliji dani

Tokom ostatka sedmice očekuju se sveže noći, uz jutarnje temperature od pet do 14 stepeni, dok će tokom dana biti smene sunca i oblaka, uz lokalne grmljavinske pljuskove.

Čubrilo navodi da će se pljuskovi u utorak uglavnom javljati na zapadu regiona i u planinskim krajevima, dok će od sredine nedelje biti mogući i u ostalim predelima. Duž Jadrana zadržaće se uglavnom suvo vreme.

U drugom delu sedmice ponegde, naročito u planinskim oblastima, mogući su i jači grmljavinski pljuskovi praćeni gradom. Maksimalne temperature prvo će se kretati od 19 do 24 stepena, dok će kasnije uslediti manje osveženje sa temperaturama od 17 do 22 stepena.

Posle 25. maja i do 30 stepeni

Za naredni vikend meteorolog najavljuje ređu pojavu pljuskova i nastavak postepenog otopljenja, pa bi se nakon 25. maja maksimalne temperature uglavnom kretale od 21 do 26 stepeni, dok bi na jugu regiona lokalno mogle dostići i oko 30 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim procenama, krajem maja ili početkom juna moguće je novo osveženje tipično za rano leto, uz lokalne grmljavinske pljuskove i pojačan severozapadni vetar, dok bi na Jadranu vreme uglavnom ostalo suvo uz buru.

„Narednih dana uz više sunca i ređu pojavu pljuskova polako ulazimo u kasno prolećne odlike vremena“, zaključio je Čubrilo.



Autor: Jovana Nerić