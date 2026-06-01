VELIKI USPEH SRPSKOG UDRUŽENJA U MINHENU: Naši akademci gosti na svečanoj večeri bavarskog premijera, Markusu Zederu uručeni posebni pokloni iz Srbije!

Članovi organizacije “Bavarsko-srpski akademski forum” prisustvovali su svečanoj večeri koju je u Rezidenciji bavarskih kraljeva u Minhenu organizovao predsednik Vlade Bavarske dr Markus Zeder.

Ovaj značajan skup bio je dragocena prilika da se predstavi rad, misija i vrednosti foruma, ali i da se ostvare novi kontakti o budućoj saradnji sa predstavnicima i udruženjima iz Grčke, Mađarske, Austrije i Bugarske.

Posebnu simboliku ovom događaju dalo je i uručenje poklona. Predsedniku Zederu su, kao znak prijateljstva, poštovanja i kulturne povezanosti, predati vino Vinarije manastira Bukovo, kao i umetničke slike Beograda i Saborne crkve.

Autor: D.S.