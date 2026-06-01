NOVA GENERACIJA VOJNIKA STUPILA U STROJ: Ministarstvo odbrane potvrdilo prijem u centrima širom Srbije, evo koja opcija im se nudi tokom služenja!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Nova generacija mladića i devojaka koji dobrovoljno služe vojni rok danas je primljena u centre za osnovnu obuku Vojske Srbije u Somboru, Valjevu i Leskovcu.

Vojnici junske generacije su prošli obavezne preglede, zadužili su naoružanje i vojnu opremu i potom su raspoređeni u jedinice, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Oni koji žele da stupe u profesionalnu vojnu službu mogu se za to prijaviti još tokom dobrovoljnog služenja vojnog roka, dodaje se u saopštenju.

Autor: D.S.

