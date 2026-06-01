SRBIJA POSTAJE EVROPSKI LIDER: Jovanović otkrio kada stiže fabrika robota i koji je plan za Ekspo 2027!

Srbija ulazi u potpuno novu razvojnu fazu, a nedavna poseta državne delegacije Kini doneće dugoročne političke, ekonomske i tehnološke efekte, poručio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović. Posebno je naglašeno unapređenje saradnje u oblasti veštačke inteligencije, robotike i digitalizacije.

Jovanović je istakao da potpisani sporazumi otvaraju vrata za dolazak proizvodnje robota u Srbiju, što će biti prva takva fabrika u Evropi, a proizvodi će se izvoziti širom sveta. Kineske kompanije bi, prema procenama, mogle da zaposle oko 40.000 radnika u našoj zemlji.

Ekskluzivni planovi za Ekspo 2027

Jedan od najzanimljivijih delova saradnje odnosi se na predstojeću svetsku izložbu u Beogradu.

"Već radimo na tome da roboti koriste srpski jezik, uključujući različite dijalekte, a plan je da tokom Ekspa 2027. roboti budu domaćini i vodiči na paviljonima", najavio je Jovanović.

Naši genijalci odlaze na obuku u Kinu

Ovaj istorijski korak podrazumeva i ogromno ulaganje u domaće mlade mozgove. Sporazum će omogućiti da oko 500 mladih stručnjaka iz Srbije na godišnjem nivou boravi u kineskom gradu Đasingu. Oni će tamo direktno učestvovati u razvoju i treniranju robota, a stečeno znanje će potom preneti u domovinu.

Leteći taksi i pametni gradovi

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu podelio je i impresije o neverovatnoj brzini tehnološkog razvoja Kine, naglasivši da Srbija ima priliku da primeni neka od njihovih najmodernijih rešenja:

Leteći taksi: Tehnologija koja bi mogla da transformiše prevoz u Srbiji.

Pametni gradovi: Koncepti koji olakšavaju svakodnevni život građana.

Napredna energetska rešenja: Iskustva iz kojih naša zemlja može mnogo da nauči.

Jovanović je zaključio da su vrata za naše mlade ljude širom otvorena i apelovao da se što više njih usmeri na učenje kineskog jezika i usvajanje novih tehnologija kako bi Srbija postala evropski lider u ovoj oblasti.

Autor: D.S.