Kako izbeći gužve na Evzoniju? Ovo su alternativni prelazi ka Grčkoj

Dok se na Evzoniju stvaraju duge kolone, putnicima koji kreću ka Grčkoj preporučuju se alternativni granični prelazi poput Dojrana, Medžitlije–Niki i Prohora Pčinjskog, gde su zadržavanja često znatno kraća.

Duge kolone na graničnom prelazu Evzoni i ovog leta stvaraju probleme turistima koji putuju ka grčkim letovalištima. Zbog višesatnih čekanja i velikih kolona mnogi traže alternativne prelaze na putu do mora u Grčkoj.

Iako se poslednjih dana dosta govori o novom sistemu evidentiranja putnika na granicama Evropske unije, turistički radnici podsećaju da gužve na ovom prelazu nisu ništa novo.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić podsetio je da su višesatna čekanja na Evzoniju prisutna godinama unazad, naročito tokom najopterećenijih termina letnje sezone.

Alternativni granični prelazi, spas za gužve

Putnici koji putuju sopstvenim automobilima trebalo bi da razmotre korišćenje alternativnih graničnih prelaza, gde su zadržavanja uglavnom znatno kraća.

Među najčešće preporučivanim alternativama nalazi se prelaz Dojran, koji povezuje Severnu Makedoniju i Grčku i često predstavlja dobar izbor za putnike koji žele da izbegnu najveće gužve na Evzoniju.

Granični prelaz Dojran otvoren je non stop – 24 časa dnevno

Takođe, značajna alternativa je prelaz Medžitlija–Niki, u blizini Bitolja, koji često ima manji intenzitet saobraćaja. Po iskustvu turista na graničnom prelazu Niki tokom sezone nisu velike gužve kao na graničnom prelazu Evzoni pa je ovaj prelaz često način da se gužve na Evzoniju izbegnu.

I ovaj prelaz je otvoren 24 časa dnevno.

Kao jedna od alternativa za izbegavanje gužvi na prelazu Preševo–Tabanovce izdvaja se i granični prelaz Prohor Pčinjski–Pelince. Iako nije na glavnom autoputskom pravcu, tokom letnje sezone često ga koriste vozači koji žele da izbegnu duža zadržavanja na najprometnijem prelazu između Srbije i Severne Makedonije.

Prohor Pčinjski je granični prelaz koji radi neprekidno sedam dana u nedelji.

Pored Dojrana, Medžitlije i Prohora Pčinjskog, pojedini putnici ka Grčkoj biraju i rutu preko Bugarske i graničnog prelaza Promahonas, posebno kada su na pravcu preko Severne Makedonije velike gužve.

Ovaj prelaz vodi ka oblasti Sera, Kavali i Tasosu. Promahonas nije alternativni prelaz za većinu putnika iz Srbije, već glavni granični prelaz između Bugarske i Grčke.

Međutim, za turiste iz Srbije koji standardno putuju rutom preko Severne Makedonije (Preševo – Tabanovce – Evzoni), Promahonas se može smatrati alternativnim pravcem jer podrazumeva odlazak preko Bugarske, posebno kada su na pravcu kroz Severnu Makedoniju velike gužve.

Prelaz između Bugarske i Grčke Promahonas najčešće koriste putnici iz istočne Srbije ili oni koji putuju preko Bugarske. Ovo je dobar izbor za Kavalu, Tasos i istočni deo grčke obale.

Putnici koji se odluče za ove pravce uglavnom mogu očekivati kraća zadržavanja, iako putovanje može trajati nešto duže zbog dodatnih kilometara.

Ipak, mnogi vozači procenjuju da je kraće čekanje na granici vredno manjeg obilaska.

Kad su najveće gužve na granici?

Najveće gužve tradicionalno se stvaraju između šest časova ujutru i tri sata posle podne, kada najveći broj turista kreće ka grčkom primorju. Zbog toga stručnjaci savetuju da se putovanje planira u večernjim ili noćnim satima, kada su prelazi uglavnom manje opterećeni.

Izbor prelaza zavisi od krajnjeg odredišta, ali i od trenutne situacije na granicama, pa se preporučuje da se pre polaska proveri stanje u saobraćaju i eventualna zadržavanja.

Svima se savetuje da stanje na prelazima proveravaju pre samog polaska na put, ali i tokom puta, kako bi na vreme mogli da promene rutu i izbegnu čekanja na granicama gde vide gužve.

Naravno, treba napomenuti da alternativni prelazi nisu uvek rasterećeni, te se dešava da gužve postoje i tamo, naročito u špicu sezone.

Autor: Jovana Nerić