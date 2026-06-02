Zastoj na Batrovcima i Šidu! Oglasio se MUP: Evo o čemu se radi

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije obaveštava građane da se saobraćaj za teretna motorna vozila na izlazu iz Republike Srbije ka Republici Hrvatskoj odvija otežano.

Prema raspoloživim informacijama, do otežanog odvijanja saobraćaja došlo je usled uvođenja novog carinskog informacionog sistema Republike Hrvatske, koji je u primeni od 1. juna 2026. godine, što je potvrđeno i u kontaktima sa nadležnim graničnim organima Republike Hrvatske.

Na graničnom prelazu Šid i Bezdan saobraćaj na ulazu odvija se normalno, dok je na izlazu za teretna motorna vozila na snazi potpuna obustava saobraćaja. Na graničnom prelazu Batrovci, Bačka Palanka i Bogojevo, saobraćaj teretnih motornih vozila na ulazu u Republiku Srbiju odvija se normalno, dok se na izlazu odvija usporeno.

Na graničnom prelazu Neštin saobraćaj se odvija normalno. Usled navedenih okolnosti, registrovana su duža zadržavanja teretnih motornih vozila na izlazu iz Republike Srbije ka Republici Hrvatskoj.

Posebno ističemo da zadržavanja teretnih motornih vozila nisu prouzrokovana postupanjem nadležnih organa Republike Srbije, već su posledica funkcionisanja novog carinskog informacionog sistema nadležnih organa Republike Hrvatske.

Uprava granične policije nastavlja da prati stanje na graničnim prelazima i o svim značajnim promenama u režimu odvijanja saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Autor: S.M.