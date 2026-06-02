Direktor KBC "Dragiša Mišović" prisustvovao svečanoj akademiji povodom Dana MUP

Direktor Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović“, prof. dr Vladimir Đukić, prisustvovao je svečanoj akademiji održanoj povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, koja je održana u nedelju.

Prof. dr Đukić bio je među brojnim zvanicama koje su svojim prisustvom uveličale ovaj značajan događaj, posvećen obeležavanju tradicije, rezultata i uloge pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u očuvanju bezbednosti građana Republike Srbije.

KBC „Dr Dragiša Mišović “ i Ministarstvo unutrašnjih poslova godinama neguju uspešnu saradnju zasnovanu na međusobnom poverenju, profesionalizmu i zajedničkoj posvećenosti zaštiti zdravlja i bezbednosti građana.

Autor: S.M.