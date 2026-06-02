Načelnik Sektora za vanredne situacije sa ambasarodom Japana

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić sastao se sa predstavnicima Parlamenta Japana i ambasadorom te zemlje u Republici Srbiji Naohirom Cucumijem.

Na sastanku je istaknut značaj daljeg jačanja saradnje Srbije i Japana u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, upravljanja vanrednim situacijama i unapređenja sistema zaštite i spasavanja.

Sagovornici su razmenili iskustva i mišljenja o savremenim izazovima u oblasti zaštite i spasavanja, međunarodnoj saradnji i stručnim obukama, a istaknut je i značaj dugogodišnje i uspešne saradnje Srbije i Japana u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Ocenjeno je da će nastavak partnerstva dve zemlje dodatno doprineti unapređenju kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama i daljem razvoju sistema zaštite i spasavanja.

Posebna pažnja posvećena je Registru rizika od katastrofa Republike Srbije, kao jednom od ključnih instrumenata za identifikaciju, procenu i upravljanje rizicima od katastrofa, koji ima važnu ulogu u planiranju preventivnih mera i jačanju otpornosti zajednice na prirodne i druge nesreće.

U vremenu sve izraženijih rizika i izazova, međunarodna saradnja, razmena znanja i ulaganje u prevenciju ostaju jedan od najvažnijih oslonaca za izgradnju bezbednijeg društva.

Autor: S.M.