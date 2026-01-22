AKTUELNO

'SITUACIJA STABILIZOVANA' Čaušić: Ukinute vanredne situacije u svim opštinama

Načelnik Sektora za vanredne situacije (SVS) Luka Čaušić izjavio je danas da više nema aktivnih vanrednih situacija u opštinama u Srbiji, koje su bile proglašene usled vremenskih neprilika i da je situacija stabilizovana.

Čaušić je, na sednici Republičkog štaba za varedne situacije, rekao da ni u jednoj od 11 opština u koliko je, usled vremenskih neprilika, bila proglašena vanredna situacija, vanredna situacija trenutno nije aktivna.

Dodao je da je od prethodne sednice održane 16. januara SVS imao osam intervencija, u kojima su evakuisane i spasene dve osobe.

Čaušić je naglasio da je SVS od početka godine imao 1.989 intervencija.

Naveo je da je 17 agregata koji su i dalje na terenu, kako bi se u slučaju da bude potrebno, reagovalo za nekoliko minuta, a ne nekoliko sati.

Dodao je da SVS prati stanje na terenu i da su uputili dopise po nalogu ministra od prošle sedmice da se uvede broj koji bi služio da predsednici lokalnih samouprava zatraže pomoć radi edikasnijeg reagovanja pripadnika SVS.

Sednici je predsedvao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a prisustvovali su i ministarka privrede Adrijana Mesarović, direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić.

