VANREDNA SITUACIJA U 10 OPŠTINA Čaušić: Nećemo smanjivati stepen pripravnosti

Tanjug

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je danas da je vanredna situacija zbog vremenskih neprilika proglašena u 10 jedinica lokalne samouprave na celoj ili delu teritorije zbog problema u snabdevanju električnom energijom i neprohodnosti puteva.

Čaušić je, na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, rekao da je vanredna situacija proglašena u Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku, Sjenici, a da je ukinuta u Vladimircima.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije kontinuirano prati situaciju na terenu i neće smanjivati stepen pripravnosti svojih snaga i biće prisutan u svim sredinama gde bude potrebno - istakao je Čaušić.

On je naveo da su pripadnici MUP - vatrogasci spasioci, pripadnici policije i Žandarmerije, neprekidno angažovani u prethodnim danima na terenu u pogođenim i kritičnim područjima radi preventivnog obilaska i pružanja pomoći građanima u skladu sa prioritetima i potrebama, a naročito u vidu spasavanja i evakuacije ugroženih i dostavljanja osnovnih sredstava za život.

Istakao je da je proteklih dana evakuisano i spaseno 38 osoba i to u Užicu, Pančevu, Požegi, Ljuboviji, Loznici, Boru, Vranju, Novom Pazaru, Svrljigu, Doljevcu.

Takođe, rekao je da su u periodu od 04 - 12. januara evidentirane 102 intervencije usled posledica snežnih padavina.

Kako je naveo, angažovano je 226 vatrogasaca-spasilaca sa 104 vozila, 23 pumpi i tri čamca.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Čaušić je podsetio da je Sektor, u skladu sa najavama RHMZ-a, izdao upozorenja za preduzimanje preventivnih i operativnih mera 3. i 5. januara za period do 11. januara jedinicama lokalne samouprave i štabovima za vanredne situacije.

Prema njegovim rečima, MUP je 4. januara pokrenuo Sistem za prenos hitnih informacija građanima na inicijativu RHMZ i upozorenja na pojavu ledene kiše u periodu od 5-7. januara na teritoriji Grada Beograda, Srema, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne i delova jugozapadne Srbije.

Kako je naveo, građanima je savetovano da se ostane kod kuće i ukazano da su opasni uslovi za vožnju i da su mogući prekidi u snabdevanju električnom energijom.

Čaušić je ukazao da su problemi u snabdevanju električnom energijom bili evidentirani u Mačvanskom, Kolubarskom, Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom i Topličkom upravnom okrugu i dodao da su ekipe Elektrodistribucije konstantno angažovane na otklanjanju kvarova na dalekovodima, trafo stanicama i niskonaponskoj mreži.

Naglasio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - Sektora za vanredne situacije, u saradnji sa Republičkom direkcijom za robne rezerve i Srpsko-ruskim humanitarnim centrom, obezbedili tokom vikenda za pogođena područja Majdanpeka, Loznice, Valjeva i Osečine, ukupno 19 agregata veće snage, kapaciteta od 120 do 750 kilovata.

Kada je reč o stanju na rečnim vodotokovima, Sektor za vanredne situacije je u stalnom kontaktu sa JVP "Srbijavode" i prati situaciju na terenu, radi pravovremenog reagovanja u slučaju potrebe.

Ukazao je da kapacitet Sektora za vanredne situacije čine operativne vatrogasno spasilačke jedinice sa oko 3.700 pripadnika u 162 jedinice, u okviru kojih je formirano i 27 specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi sa 319 članova i 140 plovila različite namene, kao i osam specijalističkih timova za spasavanje iz ruševina sa 150 članova.

Dodatne snage čine Specijalizovane jedinice civilne zaštite različite namene Republike Srbije, oko 1.500 pripadnika, kao i dobrovoljna vatrogasna društva sa 3.276 pripadnika u 354 društva.

